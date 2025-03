Giffoni: bucate le ruote dell'auto dell'ex sindaco Carpinelli Presentata denuncia ai carabinieri

Ugo Carpinelli, l’ex sindaco di Giffoni valle Piana, è stato vittima di due raid vandalici, tranciate le ruote della sua auto per ben due auto, come scrive lui stesso in un post sulla sua pagina facebook. "Mentre sono a Modena per la seconda volta in 7 giorni le gomme della mia auto sotto casa sono state bucate da un colpo di coltello. È uno sfregio di cui non riesco a comprendere la natura.

La domenica inizia male,viviamo in un periodo buio. Domani dai Carabinieri per inoltrare denuncia contro ignoti".