Agropoli, lavori allo scoglio di San Francesco: interrogazione regionale Cammarano: “Si garantisca il rispetto delle normative ambientali”

“Questa mattina, le forze dell’ordine e i tecnici del Comune di Agropoli hanno effettuato un sopralluogo presso lo scoglio di San Francesco per far luce sui lavori in corso nell’area. Gli interventi erano stati avviati da un privato con l’obiettivo dichiarato di mettere in sicurezza la zona. L’amministrazione comunale aveva già chiarito di non aver mai autorizzato opere in mare, per questo, l’intervento della Guardia Costiera e della Polizia Municipale sarà determinante per fare piena luce su eventuali irregolarità”. Dichiara Michele Cammarano, presidente della commissione Aree interne e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

“A fronte delle forti preoccupazioni dei cittadini e del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle in merito all’impatto ambientale e alla possibile compromissione dell’ecosistema dello scoglio di San Francesco, abbiamo presentato un’interrogazione urgente alla giunta regionale. Vogliamo sapere quali autorizzazioni siano state rilasciate, se siano state effettuate le necessarie verifiche ambientali e quali misure siano state adottate per tutelare il valore storico-naturalistico dell’area. È essenziale garantire massima trasparenza e il pieno rispetto delle normative ambientali. La tutela del nostro patrimonio naturale e paesaggistico deve essere una priorità condivisa da istituzioni e cittadini”.