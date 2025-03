Vietri sul Mare, abbandono rifiuti, il sindaco: tolleranza zero "Atteggiamenti del genere non vanno più tollerati"

"Vietri sul Mare non tollererà più gli zozzoni", è la denuncia del sindaco del comune salernitano Giovanni De Simone sui social. "Sacchi di immondizia, contenenti anche pezzi di ceramica, abbandonati in strada da zozzoni senza dignità. Atteggiamenti del genere, appartenenti alla parte peggiore del genere umano, non saranno più tollerati. Vietri è il nostro paese, è la nostra casa, e va amato e rispettato. Sempre", conclude la fascia tricolore.