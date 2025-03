Bracigliano sposa la battaglia del sindaco Somma per il "Fucito" I consiglieri comunali: "C’è bisogno di uno sforzo comune da parte di tutti"

Le sofferenze di organico che sta incontrando in questo ultimo periodo l’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino è un argomento che tiene col fiato sospeso anche i territori limitrofi, richiamando l’attenzione di tutte le Amministrazioni Comunali della Valle dell’Irno affinchè si possa intervenire per dare sostegno al sindaco Antonio Somma, che nei giorni scorsi ha messo in campo un’azione di pressing nei confronti della direzione generale per il potenziamento del personale medico.

Una questione che anche i consiglieri del gruppo di opposizione “Radici” del Comune di Bracigliano seguono con particolare interesse, consapevoli che il nosocomio di Mercato San Severino è il principale punto di riferimento per le emergenze sanitarie anche per i braciglianesi, che come altri cittadini residenti in Comuni limitrofi si recano presso questa struttura sanitaria in caso di bisogno.

“Il sindaco Somma - hanno precisato i consiglieri di “Radici” - può contare su tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà in questa battaglia per la piena affermazione del diritto alla salute. Abbiamo seguito con attenzione il pressing portato avanti dal primo cittadino di Mercato San Severino affinchè si potesse accelerare per la messa al bando della figura del Responsabile UOC di Urologia e Litotrissia, che rappresenta una vera urgenza”.

“Dal canto nostro raccogliamo l’invito del sindaco Somma, quando ha chiesto che in questa fase c’è bisogno di uno sforzo comune da parte di tutti - hanno ribadito i membri di “Radici” - trasferendo questo appello all’Amministrazione Comunale di Bracigliano, alla cui maggioranza chiediamo di attivarsi, per quanto di sua competenza, per sostenere l’azione promossa dal Comune di Mercato San Severino”.

Il Gruppo “Radici”, in ultimo, ha ribadito che, laddove necessario e nei limiti del loro raggio d’azione, offriranno il proprio contributo per una battaglia che va oltre ogni colore politico perché trattasi della battaglia per la tutela della salute pubblica.