Castellabate, attivato il punto di facilitazione digitale per i cittadini Permetterà di familiarizzare con i nuovi servizi della pubblica amministrazione

Il Comune di Castellabate, attraverso IFEL Campania, ha attivato un nuovo punto di facilitazione digitale. Si tratta di un servizio innovativo che permette a tutti i fruitori di essere accompagnati e formati, sulle basi delle loro specifiche esigenze e competenze di partenza, all’utilizzo consapevole di internet e delle principali tecnologie digitali. Tale iniziativa, accessibile per tutti presso l’Ufficio Turistico del Comune di Castellabate in Piazza Lucia, mira a fornire un concreto aiuto ai cittadini, permettendogli di familiarizzare con i servizi digitali della pubblica amministrazione (come ad esempio l’App IO, la piattaforma pagoPA, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e il Fascicolo sanitario elettronico), ma anche privati (come ad esempio quelli relativi alle videoconferenze, agli acquisti di prodotti e servizi, alla formazione, all’utilizzo della posta elettronica, dei social network e delle app di messaggeria istantanea).

“Il nuovo punto digitale semplice è un ulteriore passo in avanti per rendere i nostri servizi più accessibili e moderni. Con l'introduzione di questo servizio, vogliamo supportare i cittadini nel loro percorso di digitalizzazione, semplificando l'accesso alle pratiche amministrative e riducendo le barriere tecnologiche per coloro che ne hanno bisogno”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Siamo tra i primi comuni ad attivare questo servizio in Regione Campania. Il tutto è pensato per i cittadini di Castellabate, con particolare attenzione a chi non ha familiarità con l'uso delle tecnologie digitali. Insieme all'Amministrazione Comunale, ci impegniamo a garantire che ogni persona possa fruire dei servizi digitali in modo facile e senza stress. Con questo servizio, il Comune diventa ancora più vicino ai suoi cittadini, offrendo supporto concreto nell'accesso a servizi essenziali nella vita di tutti i giorni: dal semplice utilizzo del proprio smartphone al buon uso dei servizi della pubblica amministrazione”, ribadisce il Consigliere alla digitalizzazione/semplificazione della PA, Clemente Migliorino.