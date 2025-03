Baronissi: on line il nuovo sito istituzionale del Comune "Un’esperienza di navigazione più semplice, chiara ed efficiente"

Il Comune di Baronissi prosegue il suo percorso di innovazione digitale con il lancio del nuovo sito istituzionale, progettato per offrire ai cittadini un’esperienza di navigazione più semplice, chiara ed efficiente. Il portale, sviluppato seguendo le più recenti linee guida per le piattaforme della Pubblica Amministrazione, è stato realizzato grazie ai fondi del PNRR – PA Digitale 2026, nell’ambito della Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici".

“La pubblicazione del nuovo sito rappresenta un momento importante per la nostra comunità – dichiara la Sindaca Anna Petta –. Abbiamo lavorato con l’obiettivo di rendere il portale istituzionale del Comune uno strumento moderno e funzionale, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e di migliorare il dialogo con l’amministrazione. Grazie a una struttura riorganizzata e a un design più intuitivo, il sito permetterà di accedere con maggiore facilità alle informazioni e ai servizi comunali, sia da PC che da dispositivi mobili. Un’amministrazione efficiente è anche una che sa comunicare in modo chiaro e accessibile, e con questo nuovo strumento vogliamo garantire trasparenza, usabilità e inclusività per tutti”.

Il nuovo portale è stato progettato seguendo le Linee Guida di Designers Italia, elaborate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), con l’obiettivo di uniformare e migliorare la qualità dell’esperienza digitale dei cittadini. La struttura del sito consente di accedere rapidamente alle principali informazioni istituzionali, agli orari e ai servizi degli uffici comunali, alla modulistica necessaria per pratiche amministrative, oltre a una sezione dedicata agli eventi e alle iniziative del territorio.

Una delle principali innovazioni è rappresentata dai servizi digitalizzati, che permettono di prenotare appuntamenti presso gli uffici comunali, consultare documenti in formato elettronico e usufruire di una serie di funzionalità pensate per semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Il portale è stato inoltre progettato per garantire la piena accessibilità alle persone con disabilità, seguendo le specifiche tecniche richieste per rendere i contenuti fruibili anche a chi ha difficoltà visive, uditive, motorie o cognitive.

“Questo progetto rappresenta solo un primo passo verso una digitalizzazione sempre più avanzata. Nelle prossime settimane continueremo a lavorare per arricchire il sito con nuove sezioni e migliorare ulteriormente i servizi offerti. Il nostro obiettivo è quello di costruire un Comune sempre più vicino alle esigenze dei cittadini, capace di rispondere con tempestività ed efficienza alle loro richieste. La tecnologia deve essere al servizio della comunità, e vogliamo che ogni cittadino possa beneficiare di strumenti innovativi per interagire con l’ente pubblico in modo rapido e trasparente”. A dirlo è l’assessora all’ Innovazione Tecnologica Anna Sica

Il sito è attualmente online all’indirizzo: www.comune.baronissi.sa.it e sarà progressivamente aggiornato con nuovi contenuti e funzionalità.