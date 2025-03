Lentiscosa accoglie la Croce Giubilare dei Giovani Un invito alla preghiera, alla speranza, alla fede e all'unità

La Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Lentiscosa, insieme all'Oratorio Il Piccolo Principe, è orgogliosa di annunciare che venerdì 4 aprile 2025 la Croce Giubilare dei Giovani, un simbolo di speranza, fede e unità, arriverà nella nostra comunità. Questo evento, che segna una tappa fondamentale del cammino verso il Giubileo dei Giovani, offrirà a tutti i partecipanti un'opportunità unica di vivere un'esperienza di preghiera, riflessione e condivisione, incentrata sui valori cristiani e sul ruolo fondamentale che i giovani rivestono nella Chiesa e nel mondo.

I dettagli

La Croce Giubilare dei Giovani è un simbolo importante che rappresenta l'incontro di migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo, uniti dalla fede in Cristo. La Croce è stata consegnata da Papa Giovanni Paolo II in occasione dell'Anno Santo del 1983 e, da allora, è diventata un segno di speranza che ha accompagnato giovani di ogni nazione, ricordando loro l'importanza di essere testimoni di fede e di impegno cristiano. Questo simbolo speciale, carico di significato, è stato affidato alle mani dei giovani, affinché possano diventare essi stessi testimoni di Cristo nella quotidianità e nelle difficoltà della vita.

“Il passaggio della Croce Giubilare rappresenta un momento di grande significato per la nostra comunità”, affermano gli organizzatori dell’evento. “Abbiamo voluto organizzare un evento speciale per accogliere la Croce Giubilare, in un momento di grande spiritualità che coinvolgerà non solo i giovani, ma tutta la comunità parrocchiale, adulti, famiglie e bambini. È un’occasione per riflettere insieme sui temi della fede, della speranza, della solidarietà e della forza della preghiera, che ci unisce come una grande famiglia cristiana”.

La giornata del 4 aprile 2025 inizierà alle ore 10:00, con l'arrivo della Croce Giubilare in p.zza San Domenico a Marina di Camerota, che sarà accolta dalla comunità con un momento di preghiera e un breve saluto. La giornata proseguirà con la partenza della Croce alle ore 15.00 per Lentiscosa, dove verrà accolta in p.zza Santa Rosalia dalle ragazze e dai ragazzi delle associazioni sportive del territorio. Seguirà una serie di attività che vedranno coinvolti i giovani, che saranno i protagonisti principali dell'evento, ma anche gli adulti, le famiglie e tutti coloro che desiderano unirsi in questo momento di condivisione e di riflessione.

In un mondo sempre più frenetico e segnato dalle difficoltà, la Croce Giubilare dei Giovani è un invito a ritrovare la speranza e a riscoprire il significato profondo della fede. La Parrocchia Santa Maria delle Grazie e l'Oratorio Il Piccolo Principe desiderano lanciare un appello a tutti i giovani di Lentiscosa e dei comuni limitrofi, affinché partecipino attivamente all'evento, portando con sé le proprie speranze, le proprie domande e la propria voglia di incontrare Cristo.

"Questa giornata è dedicata a tutti i giovani, perché possano riscoprire il valore della preghiera, della comunità e della speranza", affermano i responsabili dell'evento. "Siamo convinti che la Croce Giubilare rappresenti un'opportunità per i ragazzi di vivere una vera esperienza di fede, di condivisione e di crescita spirituale, in un tempo in cui è sempre più urgente dare risposte concrete ai sogni e alle sfide dei giovani".