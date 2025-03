Cava de' Tirreni, la Giunta approva le nuove tariffe per la sosta Il sindaco Servalli: "Daremo una nuova immagine alla nostra città"

Questa mattina, la Giunta comunale di Cava de' Tirreni, ha approvato la rimodulazione delle tariffe della sosta. Ridotto ad un euro per le prime due ore, dalle ore 6 alle ore 21, il ticket per il parcheggio interrato di Parco Sassoli. Resta invariata la sosta di 2 euro dalle ore 21 alle ore 6.

Ridotto a 50 centesimi per la prima ora il ticket per gli stalli di sosta di piazza San Francesco e zone limitrofe, dalle ore 6 alle ore 21. Resta invariata la tariffa di 1,50 euro per le ore successive fino alle ore 24.

Ridotto a 50 centesimi per la prima ora, il ticket per gli stalli su via Veneto, nett tratto tra le intersezioni di A. De Gasperi e via C. Tafuri. Resta invariata la tariffa di 1 euro le le ore successive.

"Abbiamo creato le condizioni - afferma il sindaco Vincenzo Servalli - per poter procedere con questa variazione del piano della sosta soprattutto per l'area di piazza San Francesco in considerazioni degli inevitabili disagi per i lavori della nuova piazza un’opera importante che darà una nuova immagine alla nostra città.

Cava de’ Tirreni è strettamente legata alla sua vocazione commerciale ed artigianale. Faremo di tutto, in un contesto di grande cambiamento del mondo del commercio, per provare a dare una mano a questo settore vitale. Faremo un anno con tutta una serie di iniziative in questa direzione".