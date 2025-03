Sanità nell’Agro nocerino sarnese: Fials Salerno chiede Dea di secondo livello Ogni ospedale dovrebbe avere una funzione specifica in linea con le direttive aziendali

La Fials Salerno ha lanciato un appello alla politica regionale affinché venga istituito un Dea di secondo livello per gli ospedali dell’Agro nocerino, coinvolgendo l’Umberto I di Nocera Inferiore, l’Andrea Tortora di Pagani, il Mauro Scarlato di Scafati e il Martiri di Villa Malta di Sarno. L’obiettivo è garantire risposte più efficaci alle esigenze sanitarie della popolazione residente nell’area al confine tra le province di Salerno e Napoli. A ribadirlo è stato Carlo Lopopolo, segretario provinciale della Fials provinciale, in occasione dell’evento “Sanitaria…mente parlando”, svoltosi oggi nella sala polifunzionale della Galleria Maiorino a Nocera Inferiore.

Secondo Lopopolo, ogni ospedale dovrebbe avere una funzione specifica in linea con le direttive aziendali, con particolare attenzione alla nuova destinazione del presidio sanitario di Scafati. "Ogni ospedale deve avere la sua specificità in linea con quanto stabilito nell’atto aziendale", ha detto. Durante l’incontro sono stati affrontati anche temi cruciali come le difficoltà nei Pronto soccorso, il reclutamento del personale e la tutela dei punti nascita nel Sud della provincia di Salerno. La discussione ha coinvolto rappresentanti del mondo politico, istituzionale, sindacale e sociale.

I consiglieri regionali Aurelio Tommasetti, Raffaele Pisacane e Corrado Matera hanno evidenziato criticità e opportunità della sanità campana. Matera e Tommasetti hanno sottolineato l’importanza di salvaguardare i punti nascita di Polla e Sapri, mentre Pisacane ha insistito sulla necessità di potenziare screening e prevenzione. È stato più volte richiamato il ruolo fondamentale delle case e degli ospedali di comunità. Il sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi, ha sottolineato l’importanza di rafforzare la medicina territoriale, condividendo l’idea che solo un potenziamento dell’assistenza distrettuale potrà ridurre il sovraccarico nei Pronto soccorso.

Per quanto riguarda l’ospedale Umberto I, gli amministratori comunali nocerini Giancarlo Pagliuca e Rocco Vecchione hanno illustrato gli investimenti regionali previsti per l’adeguamento sismico e la costruzione di un nuovo corpo volano, con Vecchione che ha rilanciato la proposta del Dea di Secondo livello. Tuttavia, Salvatore Capodanno, vice segretario di Azione a Nocera Inferiore, ha espresso perplessità, ritenendo tali interventi insufficienti e indicando come priorità il restyling del Pronto soccorso.