Iannone sottosegretario ai Trasporti, Santocchio: "Sostegno e fiducia" "Un importante riconoscimento per la classe dirigente e istituzionale del nostro territorio"

Ancora un importante riconoscimento per la classe dirigente e istituzionale del nostro territorio: il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d'Italia, sarà nominato sottosegretario ai Trasporti. Una nomina che premia il suo lungo percorso politico e istituzionale, caratterizzato da impegno costante e attenzione ai bisogni del territorio.



"La nomina del senatore Antonio Iannone a sottosegretario ai Trasporti rappresenta un risultato di grande valore per la nostra comunità e per il nostro partito - dichiara Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Scafati e componente del Consiglio di Amministrazione di Busitalia - Sita Nord. - Si tratta di un riconoscimento meritato per un uomo che ha sempre dimostrato serietà, dedizione e una forte vicinanza ai cittadini".



Santocchio ha poi evidenziato il valore della scelta per il futuro della regione: "Questa nomina è una garanzia di impegno e rappresentanza territoriale. Sono certo che il senatore Iannone saprà portare avanti con determinazione le istanze del nostro territorio, che ha bisogno di risposte concrete, soprattutto in un settore cruciale come quello dei trasporti".



Non è mancato un ringraziamento alle figure istituzionali che hanno reso possibile questa nomina: "Dobbiamo riconoscere il grande lavoro svolto dal vice ministro Edmondo Cirielli, che con la sua dedizione e passione continua a sostenere il nostro territorio. Un grazie anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la fiducia riposta nella nostra classe dirigente. Tutti questi elementi ci fanno ben sperare per il futuro, perché pongono le basi per una nuova prospettiva politica capace di esprimere al meglio le esigenze del nostro territorio".



Con questa nomina, Fratelli d'Italia conferma la sua crescita e il suo radicamento sul territorio, proiettando la Campania verso una nuova stagione politica basata su competenza e responsabilità.