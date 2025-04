Morto in gita scolastica: oggi a Pagani l'addio a Davide La salma è stata accolta, nella serata di ieri, da centinaia di ragazzi

Hanno accolto intorno alle 21 l'arrivo della salma tutti insieme a Pagani, un corridoio di giovani con in mano delle candele accese, centinaia di studenti del liceo Mangino e non solo in piazza Sant'Alfonso per salutare il 18enne Davide Calabrese, morto in gita scolastica a Malaga, per complicazioni in seguito ad un virus febbrile, ancora da chiarire le cause del decesso.

Oggi pomeriggio alle 16 si celebreranno nella Basilica di Sant’Alfonso i funerali del ragazzo.

Un cuore bianco di rose, uno striscione e un peluche azzurro, come i colori del Napoli, posto nella VB della sua scuola come ricordo dai suoi amici.

Una tragedia che ha sconvolto la comunità dell'agro.