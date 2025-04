Pellezzano: cerimonia di inaugurazione e intitolazione della nuova Caserma All’Appuntato “Medaglia d’Oro al Valor Militare, alla Memoria”, Sabato De Vita

Nella giornata odierna, a Pellezzano, si è svolta la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della nuova Caserma sede del locale Comando Stazione Carabinieri all’Appuntato “Medaglia d’Oro al Valor Militare, alla Memoria”, Sabato DE VITA, nato a Pellezzano il 2 novembre 1901 e decorato della massima onorificenza militare perché “unico graduato presente in una Stazione rurale,

attaccata di notte da forze ribelli venti volte superiori, respingeva sdegnosamente l'offerta di resa, dichiarando di preferire la morte per sé e per i sette suoi dipendenti, ed apriva per primo il fuoco, incitando con la parola e l'esempio i suoi Carabinieri alla più strenua resistenza. Dopo varie ore di impari lotta, esaurite le munizioni, e nell'impossibilità di difendersi nella caserma, ormai in preda a violento incendio, gettato nelle fiamme il moschetto, si lanciava all'aperto, seguito da un Carabiniere,che volontariamente divideva con lui il supremo sacrificio, e, senza speranza di salvezza, attaccava risolutamente con bombe a mano un gruppo di ribelli, cadendo fulminato da una raffica di mitraglia.

Fulgido esempio di eroismo e del più puro amor di Patria, Barmash (Albania), 28 dicembre 1942”. La giornata celebrativa ha avuto inizio con la resa degli onori militari al Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, sulle note della marciad’ordinanza “La Fedelissima” eseguita dalla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, seguita da un breve raccoglimento in onore a tutti i militari “caduti” nell’adempimento del proprio dovere. Dopo la benedizione delle Bandiere, nazionale ed europea, da parte del Capo Servizio

Assistenza Spirituale del Comando Legione Carabinieri “Campania”, Don Carlo Lamelza, consegnate al comandante della Stazione dalla “madrina” della cerimonia, signora Teresa De Vita, nipote del decorato, sulle note dell’Inno nazionale è stata eseguita l’alzabandiera solenne con il successivo scoprimento e benedizione delle targhe toponomastiche, esterna e lapide interna, dedicate

all’Appuntato “Medaglia d’Oro al Valor Militare, alla memoria” Sabato DE VITA, cui è stata intitolata la nuova caserma, con taglio del nastro e deposizione di una corona di alloro. La cerimonia si è conclusa con gli interventi del Comandante Provinciale Carabinieri di Salerno, Col. Filippo Melchiorre, del Sindaco di Pellezzano, Dott. Francesco Morra, e del Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, che ha evidenziato il legame indissolubile tra i Carabinieri e la comunità, con il servizio prestato ogni giorno sempre improntato ai valori e ideali Istituzionali, con predisposizione al dialogo rassicurante e all’ascolto di chi è in

difficoltà. Oltre ai numerosi cittadini del luogo, presenti all’evento il Prefetto della provincia di Salerno, Dott. Francesco Esposito, il Presidente della Corte d’Appello di Salerno, Dott. Paolo Sordi,

il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Salerno, Dott.ssa Rosa Volpe, il Procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica di Salerno, Dott. Francesco Soviero, il Questore di Salerno, dott. Giancarlo Conticchio, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Gen. B. Luigi Carbone, nonché, con le tante e diverse autorità civili, militari e religiose, i rappresentanti dell’A.N.C., dell’Associazione Nazionale Forestali, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, i delegati delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare, e inoltre gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Pellezzano.