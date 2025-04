Scafati, Santocchio: "Il commercio muore nell'indifferenza" "Chiesto un cambio di rotta"

"Scafati assiste a un progressivo declino del suo settore commerciale, soffocato dall'assenza di politiche dedicate, dalla mancanza di incentivi e da un traffico caotico reso ancora più ingestibile dalla carenza di parcheggi e dalla sosta selvaggia. Una situazione che sta determinando la chiusura di numerose attività, la svalutazione degli immobili e il dirottamento dei consumatori verso i grandi centri commerciali situati ai margini della città.

L'amministrazione attuale - dichiara Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia - dimostra un totale disinteresse per il commercio locale. Da anni assistiamo solo a sterili proclami e propaganda, mentre gli investitori, scoraggiati dalla mancanza di progettualità, scelgono di investire altrove. È indispensabile un cambio di rotta immediato".

Santocchio sottolinea la necessità di un intervento concreto per rilanciare il tessuto economico della città: "Servono soluzioni pratiche e attuabili: la creazione di nuove aree di sosta, un piano viario aggiornato e un sistema di raccolta rifiuti che escluda il centro città dal porta a porta. Inoltre, è fondamentale prevedere incentivi reali per chi decide di investire aprendo un'attività commerciale".

Santocchio propone un approccio partecipativo per affrontare l’emergenza commerciale di Scafati: "Non servono promesse vuote, ma un tavolo di confronto con gli operatori del settore per avviare iniziative mirate. Solo così si potrà contrastare il declino e ridare vita al commercio locale. Scafati merita una visione strategica e interventi concreti, non slogan e immobilismo".