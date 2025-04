Vietri sul Mare: partono i lavori di potenziamento della rete elettrica Ammodernamento delle reti esistenti e realizzazione di circa 2 km di nuove linee interrate

L’amministrazione comunale di Vietri sul Mare condotta dal sindaco Giovanni De Simone comunica che da lunedì 14 aprile 2025 il centralissimo Corso Umberto I sarà interessato dall’inizio dei lavori di ottimizzazione della gestione del sistema elettrico locale, portando un miglioramento complessivo ed efficiente della qualità del servizio supportando al contempo la transizione energetica.

L’intervento, grazie ad importanti investimenti di E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione in Italia) riguarda l'ammodernamento delle reti elettriche esistenti e alla realizzazione di circa 2 km di nuove linee interrate di Bassa Tensione.

È previsto, inoltre, il potenziamento e il rinnovo tecnologico dell'attuale cabina di trasformazione a servizio del centro urbano, per aumentare la potenza disponibile per clienti e attività commerciali. Si procederà anche alla sostituzione di cavi a parete e cassette aeree con nuovi armadi stradali.

L'adeguamento tecnologico con apparecchiature di ultima generazione, grazie anche alla fibra ottica, consentirà di effettuare un monitoraggio costante della rete e di intervenire da remoto. In caso di guasto, sarà possibile isolare il tratto danneggiato attraverso manovre telecontrollate e restituire immediatamente elettricità al resto dei clienti, riducendo così i tempi di rialimentazione.

«Accogliamo con favore questi importanti investimenti di E-Distribuzione sul nostro territorio - ha dichiarato il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone - che consentiranno di ammodernare la rete nella nostra città. Confidiamo nella pazienza dei nostri cittadini per i comprensibili disagi con cui saremo costretti a convivere nel periodo dei lavori ma ci conforta la consapevolezza che questo intervento metterà fine alle continue interruzioni nella diffusione dell’energia elettrica a cui siamo spesso sottoposti e ad avere nel futuro un servizio migliore».

«L’avvio dei lavori a Vietri sul Mare sono una straordinaria occasione per lavorare sul rafforzamento della capacità delle reti che portano l’energia a case e imprese - ha affermato l’ing. Pasquale Autiero, responsabile dell’Unità Territoriale di Salerno di E-Distribuzione - otteniamo così più resilienza rispetto a fenomeni atmosferici sempre più violenti e imprevedibili. Mi preme ringraziare il primo cittadino e tutti i residenti coinvolti. Siamo consapevoli che i lavori potranno comportare qualche disagio temporaneo, ma confidiamo nella comprensione e nella collaborazione con E-Distribuzione per minimizzarli, a fronte di un beneficio duraturo per tutta la comunità».

La fine dell’intervento è fissata indicativamente a ridosso del 24 giugno 2025, salvo imprevisti che potrebbero rendere necessario prolungare ulteriormente oltre tale data il termine dei lavori.

Apposita ordinanza della Polizia Locale prevede già subito precise prescrizioni, tra cui il divieto di transito, di sosta e di fermata su Corso Umberto I.