Baronissi: al via il bando di gara per la gestione del Parco Avventura Irno Il sindaco: "Una delle eccellenze del nostro patrimonio naturalistico"

Il Comune di Baronissi ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento della gestione del Parco Avventura Irno, situato nella suggestiva località Monticelli. La procedura, approvata con Delibera di Giunta n. 38 del 06/02/2025 e Determina n. 606/388 del 09/04/2025, prevede una concessione della durata di 60 mesi non prorogabili, con un importo complessivo posto a base d’asta di € 7.500,00, corrispondente a un canone annuo di € 1.500,00, soggetto a rialzo. Il Parco Avventura, terzo realizzato in Campania, è inserito dal 2017 nei percorsi del Touring Club Italiano. Sorge all’interno di un’area boschiva dal grande valore naturalistico, tra alberi secolari e percorsi immersi nel verde, e propone itinerari acrobatici sospesi di diversa difficoltà, accessibili a bambini, giovani e adulti. Tra ponti tibetani, liane, carrucole e teleferiche, l’esperienza offerta è pensata per coniugare adrenalina, benessere e rispetto per l’ambiente.

Le dichiarazioni del sindaco

“Con la pubblicazione del bando vogliamo restituire piena vitalità al Parco Avventura Irno, una delle eccellenze del nostro patrimonio naturalistico. Vogliamo che diventi un luogo vissuto da famiglie, scuole, turisti, un laboratorio di educazione ambientale e un centro per la promozione dello sport nella natura. Crediamo fortemente che la tutela del territorio passi anche dalla sua fruizione consapevole e sostenibile.” A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

Il bando

Potranno partecipare al bando tutti i soggetti previsti dall’art. 65 del D.Lgs. 36/2023, in possesso dei requisiti tecnici, economici e professionali specificati nel Capitolato d’Oneri. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con una valutazione articolata in 80 punti per la parte tecnica e 20 per l’offerta economica. La scadenza per la presentazione delle domande è indicata sulla piattaforma ufficiale MEPA. L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per il soggetto risultato vincitore, subordinata alle verifiche previste dalla normativa e alla regolare acquisizione della documentazione di legge.

“Il Parco Avventura di Monticelli rappresenta una straordinaria risorsa per il turismo esperienziale e di prossimità. Attraverso questo bando vogliamo attrarre soggetti in grado di offrire esperienze coinvolgenti e inclusive, che mettano al centro la scoperta della natura, il benessere e l’educazione ambientale. È un tassello fondamentale della nostra strategia per un turismo sostenibile, attivo tutto l’anno e capace di generare valore per l’intero territorio.” Lo dichiara il consigliere comunale con delega alle politiche per il turismo Giuseppe Pasquile.

“Questo progetto unisce ambiente, sport e turismo, con l’obiettivo di far vivere Monticelli non solo come una meta per il tempo libero, ma come esperienza identitaria per residenti e visitatori. Vogliamo che il Parco Avventura torni a essere un punto di riferimento regionale per il turismo naturalistico e una leva di crescita sostenibile per la nostra comunità. Invitiamo tutti gli operatori interessati a partecipare a questa sfida, portando idee, competenze e visione”-concludono-.