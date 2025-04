Agenti della polizia municipale aggrediti a Pagani: la denuncia del sindacato "Richiesta attivazione protocollo di tutela dei lavoratori"

"Vile Aggressione agli Agenti della Polizia Municipale di Pagani, comunicato di solidarietà e richiesta attivazione protocollo di tutela dei lavoratori. Quest’ultimo grave episodio scientemente accaduto nella giornata di ieri all’interno delle mura sicure della caserma della Polizia Municipale, evidenzia ancora una volta la necessità di garantire ambienti di lavoro sicuri attraverso un adeguato sistema di controllo, affinché situazioni di pericolo come questa non si ripetano. La tutela dei lavoratori non può essere mai messa in secondo piano, soprattutto quando operano in contesti delicati e spesso esposti a minacce e rischi", a denunciarlo il Segretario Generale Cisl Fp Miro Amatruda e il Coordinatore Provinciale Cisl Fp della Polizia Locale Giovanni Carnevale.

L'appello

"Da sempre il nostro sindacato chiede alle Amministrazioni di mantenere le massime misure di sicurezza idonee a garantire ai lavoratori, che svolgono costantemente la propria attività di reale polizia di prossimità, in difesa della collettività. Purtroppo non può esimersi dal rappresentare un aumentano esponenzialmente degli episodi di aggressione, sia verbale che fisica, che vedono coinvolti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono il loro lavoro al servizio delle proprie comunità.

Per garantire gli obiettivi richiesti dall’Amministrazione Comunale di Pagani, di potenziare i servizi di Polizia Municipale, rimane indispensabile che l’Ente provveda ad assicurare una costante formazione, e a fornire agli Agenti idonei strumenti antiaggressione, per consentire di arginare le aggressioni subite quasi giornalmente dai dipendenti pubblici, i quali svolgono con abnegazione il loro dovere dei servizi di reale Polizia di Prossimità. Esprimiamo, a nome della Cisl Fp e del Coordinamento della Polizia Locale di Salerno, la piena solidarietà agli Agenti della Polizia Municipale, confermando agli adenti ogni supporto di tutela legale, rimarcando la necessità al il Sindaco di Pagani di costituzione di parte civile del Comune, in eventuali procedimenti penali a carico del responsabile, in quanto riteniamo che chi commette simili reati nei confronti dei lavoratori pubblici li commette in termini di sfida all’ordine civile e contro lo Stato. Segretario Generale Cisl Fp Miro Amatruda Coordinatore Provinciale Cisl Fp della Polizia Locale Giovanni Carnevale".