Pagani: avvisi di notifica per atti 2023, congelamento dei ruoli per 6 mesi Azioni in campo illustrate questa mattina durante una conferenza stampa

Congelamento dei ruoli per 6 mesi, istanza di autotutela per i cittadini e esposto alle autorità competenti, questo quanto l’amministrazione De Prisco di Pagani metterà in atto a tutela dei cittadini circa la criticità emersa sul conferimento della notifica degli atti per l’annualità 2023.

A seguito dell’ingente percentuale di notifiche riscontrate con articolo 140, vale a dire con soggetto non reperibile in casa al momento della consegna, allarmati dalla mole di segnalazioni dei cittadini che hanno dichiarato di non aver rinvenuto l’avviso di giacenza nella propria casella postale, abbiamo studiato, grazie alla professionalità e l’impegno dell’avv. Luana Giammetta, assessore alla Polizia Municipale, la soluzione da mettere in atto per verificare eventuali falle nel sistema di notifica a tutela dei cittadini e della legge.

I dettagli

Azioni in campo illustrate questa mattina durante la conferenza stampa in cui hanno preso la parola il sindaco Raffaele Maria De Prisco e l’assessore delegato Giammetta.

L’amministrazione De Prisco ha deciso di procedere con la sospensione dei termini per l’esecuzione dei titoli per 6 mesi in autotutela, vale a dire il congelamento degli avvisi di pagamento che i cittadini hanno ricevuto da Geset. Questo congelamento del ruolo non blocca però i termini di eventuali Ricorsi per i cittadini che vorranno proseguire in termini di legge.

Inoltre nella prossima settimana sarà fornito ai cittadini che dichiarano di non aver ricevuto la notifica un modulo per protocollare istanza di autotutela personale, perché il comune possa avere riscontro caso per caso.

La sospensione dei termini per l’esecuzione dei titoli per sei mesi è un tempo utile perché si proceda con tutte le indagini, con approfondite verifiche già in corso da parte del Comando di Polizia Municipale e redazione di un esposto alle autorità giudiziarie competenti da parte dell’amministrazione comunale.