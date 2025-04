Pontecagnano Faiano, mensa e trasporto scolastico: tutte le info per richiederli Sindaco e assessore: "Assistiamo le famiglie e proviamo a facilitare i loro compiti"

Il settore Servizi Scolastici del Comune di Pontecagnano Faiano è già attivo per consentire alle famiglie di richiedere mensa e trasporto per l’anno 2025/2026. Dal 22 aprile fino al 31 luglio 2025 (termine perentorio), i genitori potranno collegarsi al sito https://pontecagnanofaiano.ecivis.it, con sistema di identificazione SPID o CIE, e presentare la propria istanza.

Dovranno seguire questa procedura, per la mensa, coloro i quali abbiano bambini che si iscriveranno alle classi prime di Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Per gli altri che già usufruivano dei servizi, la conferma sarà automatica, a condizione che i nuclei familiari non abbiano posizioni debitorie nei confronti dell’ente in merito a questi servizi.

Per il trasporto scolastico, dovranno inviare domanda tutti i richiedenti, anche coloro che hanno usufruito del servizio nell’A.S. 2024/2025.

Sul sito https://pontecagnanofaiano.ecivis.it (accessibile anche dalla home page del Comune www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it) sono pubblicate le informative necessarie e le istruzioni per l’iscrizione e la compilazione delle domande.

Per qualsiasi informazione o necessità di assistenza sarà comunque possibile rivolgersi al numero: 089 9305309 o scrivere alla mail: serviziscolastici@comune.pontecagnanofaiano.sa.it - Ufficio di Riferimento: Settore Pubblica Istruzione – via Tevere, 34 – Pontecagnano Faiano (SA).

“Prima ancora che si concluda l’anno scolastico in corso, siamo già operativi per il prossimo, a conferma che ci teniamo ad assistere le famiglie e facilitarle nell’assolvimento di tutti i compiti che avere dei figli comportano. Ricordo di prestare attenzione e di rispettare le scadenze per agevolare anche il lavoro degli Uffici e ringrazio tutti i dipendenti, coordinati dal responsabile Tommaso Maioriello, per la precisione e dedizione con cui operano ogni giorno”, ha precisato l’assessora ai Servizi Scolastici, Gerarda Sica.

“La scuola è lo spazio della crescita, del confronto, del benessere. Il nostro compito è quello di fare il possibile perché questo luogo sia sempre sano, efficiente e sicuro, pertanto ci adoperiamo con tutti i nostri mezzi per garantire che questo accada. Ovviamente, questi non sono gli unici servizi che metteremo a disposizione: ogni anno sarà arricchito da nuove proposte, opportunità ed attività dedicate agli alunni ed alle loro famiglie”, ha concluso il sindaco Giuseppe Lanzara.