Pagani, cambia il programma dei festeggiamenti della Madonna delle Galline Dopo la morte del Papa sono state apportate alcune modifiche

"La notizia della morte del Santo Padre Francesco segna, per la Chiesa e per il mondo intero, un momento di grande tristezza e dolore. La Chiesa e il mondo intero perdono, con Papa Francesco, un testimone autentico di pace, una voce instancabile di speranza, un difensore coerente dei più fragili e dei più deboli.

Sorretti dalla nostra fede, dobbiamo e vogliamo, però, vivere queste ore nella certezza che, come ha scritto lo stesso Francesco in un testo ancora inedito, “la morte non è la fine di tutto, ma l'inizio di qualcosa: l’eternità”. Affidiamo perciò a Maria, Madre della Chiesa, il suo servo Francesco, perché lo accolga tra le sue braccia nella gloria del Paradiso".

Lo scrivono in una nota il sindaco di Pagani, Lello De Prisco, il rettore del Santuario, don Antonio Guarracino e il priore dell'arciconfraternita, Giuseppe Tortora, annunciando alcune variazioni nei festeggiamenti per la "Madonna delle Galline".

"Come potete facilmente immaginare - e come, del resto, crediamo sia condiviso da tutti - la morte del Papa non potrà non avere un impatto anche sulla nostra amata festa della Madonna delle galline. Abbiamo atteso che venisse ufficializzata la data dei funerali per capire, insieme al nostro Vescovo Mons. Giuseppe Giudice e all’intera comunità festiva, come gestire questo momento. La decisione che abbiamo preso - d’intesa col nostro Pastore diocesano e con le autorità civili - è quella di svolgere regolarmente la Processione di domenica, successiva ai funerali.

Per quanto riguarda, invece, il giorno di venerdì 25 aprile, in attesa dei funerali che saranno celebrati il giorno seguente, sentiamo forte l’esigenza di vivere le ore che precedono l’ultimo saluto al Santo Padre in raccoglimento e preghiera. Per questo, abbiamo stabilito che, come ogni venerdì di questo anno giubilare, il Santuario sarà aperto sin dalla mattina con l’Esposizione del Santissimo Sacramento e la Celebrazione Eucaristica.

Alle 18.00, invece, all’orario cioè tradizionalmente stabilito per l’apertura del Santuario, ci ritroveremo, in spirito di comunione e di raccoglimento, per una veglia di preghiera per il Papa. Alle 19.00, infine, la Santa Messa.

I festeggiamenti civili, per il rispetto del lutto nazionale, partiranno il sabato sera. Nelle prossime ore e poi nella conferenza stampa che resta fissata per le ore 11.00 di giovedì, vi daremo indicazioni ancora più dettagliate sulle altre iniziative programmate dall’Arciconfraternita. Per il momento, vale, anche per la Processione di domenica, l’invito a vivere la festa con ancora maggiore sobrietà e in un clima di raccoglimento e di preghiera che sia doverosamente coerente

con il momento di lutto che tutti noi, come cristiani, stiamo vivendo. Fortemente fiduciosi nella piena condivisione dello spirito che ha animato queste scelte, ci

prepariamo a vivere i giorni della festa pregando per il Santo Padre Francesco e per la Chiesa pellegrina sulla Terra, affidandoci, con fede sincera, alla materna intercessione di Maria.