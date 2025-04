"Non fare l'indifferente", in vista dell'estate Agropoli punta sul decoro L'obiettivo è contrastare l'inciviltà e rafforzare l'educazione ambientale

E’ stata presentata nel corso di una conferenza stampa tenutasi nell’aula consiliare “Di Filippo” la nuova campagna di comunicazione “Non fare l’indifferente” relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti. E’ promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi e da Sarim, gestore del servizio di igiene urbana. Presenti: il sindaco Roberto Mutalipassi, il vicesindaco e assessore all’Ambiente Rosa Lampasona, il funzionario comunale del settore Ambiente Gaetano Cerminara, la componente del cda di Sarim Loredana Bardascino.

L’obiettivo è sensibilizzare a conferire correttamente i rifiuti, nei modi e con le tempistiche stabilite nel calendario di conferimento. Da una fase di osservazione si è notato che si sta verificando un uso improprio dell’indifferenziato, con i materiali che vengono conferiti senza separarli correttamente, la nascita di micro-discariche, il mancato rispetto di giorni, orari e modalità di conferimento. In maniera temporanea il gestore Sarim ha predisposto l’uscita giornaliera di un automezzo per la raccolta dei sacchi depositati impropriamente sul territorio per garantire decoro e igiene, ma si tratta di una soluzione non sostenibile a lungo in quanto comporta importanti costi di smaltimento dell’indifferenziato, togliendo così risorse finanziarie ad altri servizi che potrebbero essere potenziati.

"Quindi è importante invertire la tendenza e fare bene la differenziata. Questo potrà realizzarsi attraverso una serie di passaggi importanti, alcuni già in corso. Tra questi: richiamare la cittadinanza al senso civico, rieducare ad alcuni concetti basilari per una efficace raccolta dei rifiuti, incitare al rispetto del calendario, promuovere l’utilizzo dell’isola ecologica, guidare i cittadini alla corretta esecuzione della differenziata attraverso l’ausilio di facilitatori ambientali. Per farlo verranno attivate una serie di azioni quali ad esempio la comunicazione informativa e visiva, materiali informativi per tutte le utenze con un focus sul rifiuto indifferenziato, campagna affissioni capillare sul territorio comunale, contenuti grafici per informare e sensibilizzare via social, aggiornamento sito web aziendale e comunale con contenuti dedicati alla campagna, videoclip tematici, introduzione di “cartellini” verdi, gialli e rossi come sistema visivo per segnalare comportamenti virtuosi o scorretti, eventi nei quartieri di Agropoli. Previsto anche un contest estivo denominato “Lido Riciclone” ideato per sensibilizzare attivamente sia i gestori che gli utenti di lidi e stabilimenti balneari sull’importanza cruciale della raccolta differenziata dei rifiuti", fanno sapere dal Comune.

«Fare una corretta raccolta differenziata – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – significa voler bene alla città ma anche tenere al senso civico. Dobbiamo vedere ogni luogo di Agropoli come se fosse la nostra casa, mai ci immagineremo di sporcare o di non rispettare il posto in cui viviamo noi e dove vivono i nostri figli. Se iniziamo a pensarla così credo che sarà semplice migliorare la percentuale di raccolta. E se ci saranno costi di smaltimento minori sarà possibile anche intervenire con sconti sulla relativa tassa. C’è tutta la nostra volontà di aiutare chi ha difficoltà, dando loro del tempo per imparare a differenziare ma saremo intransigenti nei confronti degli incivili anche arrivando alle sanzioni».

«Siamo certi che con l’impegno di tutti si possa arrivare ad avere una città ancora più pulita, bella ed accogliente. Per il secondo anno consecutivo, unico Comune del Salernitano, abbiamo ottenuto il riconoscimento di Comune Plastic free per l’impegno che stiamo portando avanti per ridurre l’uso della plastica. Alle azioni già messe in campo presto daremo seguito anche all’installazione di erogatori di acqua potabile nelle scuole comunali che si tradurrà in un abbattimento consistente delle percentuali di bottiglie di plastica consumate giornalmente. Ovviamente noi possiamo facilitare il percorso ma il grosso lo devono fare i cittadini. Così è per la differenziata che con pochi semplici passi può fare di Agropoli un esempio virtuoso» è il commento del vicesindaco e assessore all’Ambiente Rosa Lampasona.

Questo il commento di Loredana Bardascino, componente del cda di Sarim: «Un primo assaggio di inversione di rotta si è notato nel periodo marzo –aprile 2025. L'analisi comparativa dei quantitativi di rifiuti raccolti nei periodi di riferimento evidenzia tendenze significative sull'efficacia delle iniziative intraprese. In particolare, si registra una diminuzione di circa 33 tonnellate nella frazione di rifiuto indifferenziato. Parallelamente, si osserva un incremento notevole delle frazioni valorizzabili, con un aumento di 21 tonnellate per gli imballaggi misti e di 10 tonnellate per gli imballaggi in vetro. Questi risultati si traducono in un conseguente miglioramento della percentuale di raccolta differenziata sul territorio comunale. A nostro avviso, i dati disponibili, pur parziali, confermano l'efficacia della strategia che stiamo portando avanti. La diminuzione dell'indifferenziato e il contestuale aumento delle frazioni riciclabili indicano una tendenza positiva e un crescente impegno della comunità verso una gestione dei rifiuti più sostenibile».