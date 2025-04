Castellabate: giornata di microchippatura gratuita gratuita per i cani "Si tratta di un’iniziativa particolarmente sentita dall’Amministrazione Comunale"

Il Comune di Castellabate, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ASL Salerno, organizza due giornate di microchippatura gratuita per cani il prossimo mercoledì 7 e giovedì 15 maggio, dalle 15.30 alle 18.00, presso gli Uffici di Polizia Locale in Via Roma, nella frazione di Santa Maria.

L'iniziativa

Si tratta di un’iniziativa particolarmente sentita dall’Amministrazione Comunale volta a contrastare il fenomeno del randagismo, scoraggiare l’abbandono e fornire un aiuto concreto per identificare i proprietari in caso di smarrimento. Per accedere al servizio sarà necessario presentarsi muniti di un documento di identità e del codice fiscale, insieme all’animale da microchippare. La microchippatura è rivolta ai cani adulti (con museruola e guinzaglio). Per i cuccioli fino ai 60 giorni occorre la provenienza microchip della mamma e il codice fiscale del proprietario cedente. Tale attività rappresenta un vero e proprio atto di responsabilità e amore verso il proprio animale: non solo è obbligatoria per legge, ma consente anche di facilitare il ritrovamento del cane in caso di smarrimento e soprattutto di tutelarne la salute e il benessere. Per tutte le informazioni necessarie e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio di Polizia Locale di Castellabate: poliziamunicipale@comune.castellabate.sa.it - cell: 3398749207.

“Crediamo molto in quest’iniziativa. Con tale attività di microchippatura gratuita s’intende offrire ai cittadini un’occasione concreta per prendersi cura dei propri amici a quattro zampe, rafforzando al contempo la lotta al randagismo e promuovendo una cultura del rispetto e della legalità. In tal senso da poco è stata emessa un’ordinanza a tutela dei cani randagi sul territorio con azioni di cattura, sterilizzazione, identificazione e successiva reimissione”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.