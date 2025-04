Task force per salvaguardia fascia costiera Ente Riserve Naturali Foce Sele L’incontro a seguito dell’approvazione da parte della Regione Campania dei nuovi piani di gestione



Si è tenuta oggi una riunione di fondamentale importanza per la tutela e la salvaguardia della fascia pinetata e delle aree limitrofe – ricadenti nell’area protetta - presso l’Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro, Monti Eremita – Marzano a Contursi Terme.

L’incontro è stato convocato dal presidente dell’Ente, Antonio Cuomo ed ha visto la partecipazione del vicepresidente ed assessore alla sicurezza ed ambiente, Luca D'Ambrosio, insieme ai comandanti della Polizia Municipale di Eboli, Daniele De Sanctis con il suo vice Damiano Iula e di Capaccio Paestum, Sofia Anna Strafella. Presenti anche i rappresentanti di associazioni ambientaliste quali Accademia Kronos, con Mario Minoliti e Federico Lullo, ed Ekoclub, rappresentata da Gennaro Di Domenico e Marco Evaristo, che supporteranno le attività di vigilanza e di sensibilizzazione ambientale con il coordinamento dell’Ente Riserve.

L’incontro nasce a seguito dell’approvazione da parte della Regione Campania dei nuovi piani di gestione approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 617 del 14/11/2024, pubblicata sul Burc n. 83 del 02/12/2024.

Gli obiettivi dell'iniziativa

Nel suo intervento, il presidente Cuomo ha illustrato gli obiettivi principali dell’iniziativa: “In questo primo incontro abbiamo sviluppato una strategia comune per garantire sicurezza e pulizia della pineta. Sorveglieremo la fascia costiera con turni suddivisi tra le guardie ambientali volontarie, con il supporto ed il coordinamento dei comandi di polizia municipale. In sinergia con il Comune di Eboli ed il sindaco Mario Conte, verrà anche predisposto un presidio di legalità e punto informativo presso Casina Rossa”.

L’obiettivo principale è contrastare l’abbandono dei rifiuti, le violazioni al regolamento dell’Ente Riserve Naturali volte a proteggere e tutelare l’area protetta e rafforzare le azioni volte al rispetto dell’ambiente attraverso campagne di comunicazione istituzionale, cartellonistica e azioni di prevenzione. “Non mancheranno sanzioni severe per i trasgressori”, ha sottolineato Cuomo, annunciando che le attività di controllo si svolgeranno da principalmente da giugno a settembre, con l’intento di proseguire con ulteriori progetti anche durante i mesi invernali.

Il vicepresidente D'Ambrosio ha rimarcato l’importanza della tutela ambientale: “Tutelare l’ambiente e proteggere la fascia litoranea è un obiettivo primario per l’Ente Riserve. Grazie alla collaborazione con i comandi della Polizia Municipale di Eboli e Capaccio Paestum, con le guardie ambientali e le associazioni di volontariato ed i comuni, intensificheremo i controlli e le azioni di prevenzione. Inoltre, è stato firmato un decreto che autorizza 24 guardie ambientali dell’Ente Riserve, incaricate di presidiare e monitorare il territorio, rafforzando così la presenza e l’efficacia delle attività di tutela ambientale".

Questo rappresenta un passo decisivo verso la salvaguardia della fascia litoranea, con l’obiettivo di preservare il patrimonio naturale e garantire sicurezza e legalità per cittadini e visitatori.