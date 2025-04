Sant'Arsenio: rimossi i rifiuti speciali abbandonati in campagna Scatta il sequestro

I sacconi big bag contenenti rifiuti speciali sono stati rimossi dai canali e dalle campagne di Sant’Arsenio, dove erano stati abbandonati illegalmente. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito di un’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale del Comune, che ha prontamente segnalato la presenza dei rifiuti.

L'intervento

Su sollecitazione del consigliere comunale delegato all’ambiente, Maurizio Ippolito e dell’Amministrazione Comunale di Sant’Arsenio, affinchè venissero al più presto rimossi, sul posto sono successivamente intervenuti anche i Carabinieri Forestali della Stazione di Polla, che hanno proceduto al sequestro e alla messa in custodia giudiziaria del materiale, in attesa delle indagini e delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

I sacconi big bag, contenenti rifiuti di natura speciale e potenzialmente pericolosa, sono stati rimossi dalla società R.A.F. Ecologia di Sant’Arsenio, incaricata anche della loro custodia in sicurezza presso i propri impianti.

Le operazioni di recupero e scarico si sono svolte alla presenza del consigliere comunale con delega all’Ambiente, Maurizio Ippolito, degli agenti della Polizia Municipale e dei Carabinieri Forestali.