Cava de' Tirreni: "Strada Rotolo incompiuta, si finiscano i lavori per bene" Sono 2 anni che i cittadini delle frazioni di Dupino, Santi Quaranta, Alessia e Arcara aspettano

“Sono 2 anni e 5 mesi che i cittadini delle frazioni di Dupino, Santi Quaranta, Alessia e Arcara aspettano che la strada di Rotolo venga riparata a dovere, e consegnata ai fruitori così come era prima della frana. Nonostante i proclami, a quanto pare - come ci

denunciano diversi cittadini - la realtà è un po’ diversa. I lavori sulla strada, ad oggi, infatti risultano ancora incompleti, data la mancata asfaltatura di un tratto della strada, la presenza di barriere metalliche intorno ad un tombino e l’acquedotto che ancora si trova

all’esterno. Inoltre, la situazione del verde circostante non è delle migliori.” così Mirko Giordani, di Prima Cava.

L'appello

“Chiediamo all’amministrazione comunale e quella provinciale, entrambe guidate dallo stesso schieramento politico, di mettersi d’accordo e rifinire i lavori una volta per tutte, e di consegnare una strada senza toppe. Non basta riaprire la SP 129 dopo anni di lavori infiniti, che hanno creato enormi disagi ai cittadini delle frazioni sopra citate, ma bisogna farlo anche con attenzione: si intervenga subito con l’asfaltatura e si metta in sicurezza il tombino.” così conclude Giordani.