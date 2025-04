Vietri sul Mare: Gerardo Varone nuovo comandante della stazione Carabinieri Il 51enne è originario della provincia di Napoli

Il Mar. Magg. Gerardo Varone è il nuovo comandante alla Stazione Carabinieri di Vietri sul Mare. 51enne, originario della provincia di Napoli, si è arruolato nell’Arma frequentando nel biennio 2000/2002, tra Velletri e Firenze, il 5° corso allievi Marescialli dei Carabinieri al termine del quale è stato assegnato alla medesima Scuola, per rimanervi sino al 2007.

La carriera

Trasferito nel Lazio, ha prestato servizio dal 2007 al 2009 alla Legione Allievi di Roma per poi essere trasferito in Campania prestando

servizio, dal 2009 al 2015, presso il 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, allaStazione Carabinieri di San Gennaro Vesuviano, dal 2015 al 2016, alla Stazione Carabinieri di Pianillo di Agerola, dal 2016 al 2018, alla Stazione Carabinieri di Marzano di Nola, dal 2018 al 2019, e ancora alla Stazione Carabinieri di Pianillo di Agerola, nel 2019, assumendone il comando sino al 21 aprile 2025. In precedenza ha

inoltre maturato esperienza professionale alla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Torre del Greco. All’atto del suo insediamento quale “comandante” della Stazione Carabinieri di Vietri Sul Mare si

è portato presso i palazzi municipali di Vietri sul Mare e Cetara, comuni nella giurisdizione della Stazione, per un incontro istituzionale con i rispettivi Sindaci, Giovanni De Simone e Fortunato Della Monica, che per l’occasione hanno formulato al nuovo Comandante buon lavoro, assicurando il pieno supporto sinergico delle amministrazioni comunali per le attività istituzionali del Comando Stazione, riconoscendo il valore della presenza costante dell’Arma sul territorio.