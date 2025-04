Castel San Giorgio, Primo maggio:pergamena ai familiari delle vittime sul lavoro Alle 11.00 in Piazza Andrea Amabile deposizione di una corona di alloro

«Il Primo Maggio è una giornata importante per riflettere sui diritti,sulle conquiste ma anche sulle sfide che ci attendono per far si che il mondo del Lavoro sia competitivo, a passo con i tempi, ma anche sostenibile e a misura d'uomo - ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara-.

Celebrare questa ricorrenza significa anche onorare la memoria di tutti coloro, lavoratori e lavoratrici, che hanno lottato per ottenere condizioni di lavoro e di vita più umane per tutti e per difendere il proprio diritto al lavoro. È un'occasione per ringraziare tutti i lavoratori per il loro contributo alla società; per ricordare tutte le conquiste sindacali e i progressi verso la giustizia sociale; per riflettere sulle sfide ancora presenti e lavorare per un futuro più equo; per promuovere la solidarietà e l'unità tra i lavoratori e per ricordare l'importanza del lavoro dignitoso e rispettoso - ha continuato il primo cittadino di Castel San Giorgio -.

L'appello

Ma il Primo Maggio deve anche essere l'occasione per ricordare le tante vittime sul lavoro e rivendicare condizioni lavorative più sicure per tutti .Nel giorno della Festa dei Lavoratori non possiamo dimenticare chi ha perso la vita sul luogo di lavoro e onorarne la memoria, per sensibilizzare sull'importanza della sicurezza e della salute sul lavoro.

La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale e come tale va assicurato. Ogni vita è un patrimonio prezioso e ogni lavoratore merita di tornare a casa sano e salvo. In memoria di tutti i figli di Castel San Giorgio che hanno perso la vita mentre erano a lavoro, giovedì mattina

deporremo una corona di alloro e consegneremo una pergamena ricordo ai familiari. Saranno presenti,per una testimonianza,anche lavoratori sopravvissuti a gravi incidenti, sperando che queste tragedie siano da monito affinché di lavoro non si debba più morire»- ha concluso il sindaco Paola Lanzara.