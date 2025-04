Cava, emergenza topi in località Pianesi: Cirielli interroga sindaco e assessore Il consigliere comunale: "Non si trascurino decoro urbano e la tutela della salute pubblica"

“La presenza di ratti nella zona Pianesi, segnalata da diversi cittadini, è un fatto grave e inaccettabile. In alcuni casi si è arrivati al punto che i residenti hanno avuto difficoltà persino ad accedere alle proprie abitazioni, trovandosi di fronte a veri e propri gruppi di roditori. Siamo di fronte a una situazione che richiede un intervento immediato e risolutivo”. Lo dichiara il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Italo Giuseppe Cirielli De Mola, che ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco Vincenzo Servalli e all’assessore all’Igiene Urbana Nunzio Senatore per chiedere conto delle misure previste per la derattizzazione e per sollecitare un’azione tempestiva nella zona interessata.

“Nella mia interrogazione - spiega Cirielli - chiedo all’Amministrazione se siano stati programmati interventi di derattizzazione nella zona Pianesi e se si intenda intervenire con urgenza alla luce delle segnalazioni ricevute. Inoltre, ho chiesto chiarimenti sulle misure di prevenzione attualmente in essere per contrastare la proliferazione dei roditori sul territorio comunale”.

“Il decoro urbano e la tutela della salute pubblica non possono essere trascurati. Mi auguro - conclude Cirielli - che il Comune non resti indifferente e intervenga subito per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate ai cittadini”.