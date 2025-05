Persano: conclusa al poligono l'esercitazione "Alfiere d'acciaio" Ciclo addestrativo svolto dalle unità della Brigata bersaglieri “Garibaldi”

Nei giorni scorsi si è conclusa, presso il poligono permanente di Capo Teulada, l’esercitazione “Alfiere d’acciaio”, atto conclusivo di un intenso ciclo addestrativo svolto dalle unità della Brigata bersaglieri “Garibaldi” che, sotto la guida del 4° reggimento carri, hanno sviluppato una serie di esercitazioni a fuoco a crescente livello di difficoltà per l’approntamento dei complessi minori di prossimo impiego nei teatri operativi lettone e bulgaro.

L'esercitazione

Le unità coinvolte, organizzate in due complessi pluriarma basati su unità carriste e bersaglieri, si sono esercitate nella condotta di azioni tattiche incentrate sul forzamento di un ostacolo complesso in uno scenario warfighting ad alta intensità. I due complessi si sono esercitati nello sviluppo di diverse forme di manovra, integrandosi con unità esploranti, del genio, di artiglieria, controcarri e mortai, senza tralasciare il fondamentale ruolo degli assetti sanitari e logistici. L’impiego congiunto e coordinato delle citate capacità operative ha contribuito ad accrescere la preparazione e l’esperienza dei Junior Leaders della Brigata "Garibaldi" e a favorire una rapida integrazione del personale VFI neo-assegnato, già inserito nelle squadre e negli equipaggi dei reparti operativi.

La serrata progressione addestrativa del campo d’arma ha avuto come momento culmine la condotta di un gruppo tattico a fuoco, che ha visto impiegati, in aggiunta alle unità in approntamento, assetti specialistici, velivoli dell’AVES e assetti di supporto logistico.

Nel complesso, “Alfiere d’Acciaio” conferma il costante impegno profuso dal 4° reggimento carri e dalle unità della Garibaldi nell’assicurare un alto livello di prontezza e garantire un’efficace capacità di intervento in risposta ad eventuali crisi negli scenari operativi moderni.