Il porto di Maiori raddoppia, affidata la gestione anche per l'inverno Capone: "Abbiamo potenziato un vero e proprio attrattore turistico e culturale"

Il Consiglio Comunale di Maiori ha confermato e potenziato l'affidamento della gestione del porto turistico alla società Miramare Service S.r.l. La decisione ratificata non rappresenta una semplice riconferma, in effetti, ma un ampliamento delle attività: a partire da quest'anno, infatti, il porto sarà presidiato e gestito dagli operatori anche durante la stagione invernale, garantendo una continuità di servizi di ormeggio e assistenza a beneficio della comunità locale e dei visitatori.

"La nostra amministrazione ha voluto e raggiunto con grande soddisfazione questa nuova evoluzione dei servizi," ha dichiarato il sindaco Antonio Capone. "La Miramare Service è un fiore all'occhiello per la nostra città: una società pubblica ben gestita, con livelli di efficienza e affidabilità paragonabili a quelli delle migliori realtà private, che offre servizi alle città dell'intero comprensorio con costi vantaggiosi e servizi efficienti. Desidero ringraziare l'amministratore unico e tutto il personale per l'impegno profuso e i risultati ottenuti".

Miramare è la società multiservizi del Comune di Maiori che opera in diversi comuni della Costiera amalfitana, tra cui Minori, Atrani, Praiano, Scala, Tramonti, Furore e Conca dei Marini. Tra i servizi offerti figurano la manutenzione del patrimonio comunale, la gestione del verde pubblico, la pulizia degli immobili comunali, la manutenzione dei cimiteri, la gestione dei rifiuti solidi urbani e commerciali, nonché la gestione del porto turistico di Maiori.

Gestione che è stata ampliata visto che sempre più, nel tempo, il porto si è evoluto in un'infrastruttura strategica che offre servizi di ormeggio, collegamenti marittimi, ospita un anfiteatro e il Teatro del Mare per eventi culturali e di intrattenimento estivi, inoltre è stata recentemente affidata la realizzazione dell'area benessere con spa, solarium e ristoro. Il porto di Maiori è oggi non solo punto logistico per la mobilità, quindi, ma un vero e proprio attrattore turistico e culturale, da qui l'obiettivo dell'amministrazione di una gestione affidata alla MiraMare Service per garantire una maggiore efficienza operativa e una migliore fruizione degli spazi portuali durante tutto l'anno.

"Ci tengo a sottolineare che è motivo di orgoglio per la nostra città che la MiraMare Service venga scelta anche da altri comuni della Costiera per la fornitura di servizi di utilità pubblica," conclude il sindaco Capone. "Siamo convinti che questa strada possa offrire all'intero territorio, che rappresenta una delle mete turistiche più rinomate al mondo, servizi di qualità adeguati alle sue peculiarità e alle aspettative di residenti e visitatori".