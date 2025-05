Scafati, è scontro sulla manutenzione del verde pubblico in città Santocchio: "Non esiste un piano di manutenzione capillare e regolare"

È polemica a Scafati per la manutenzione del verde pubblico. A puntare il dito contro l'Amministrazione comunale è il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Mario Santocchio. «Purtroppo quello che vediamo sui social è solo fumo negli occhi. La verità è che la città è in uno stato di abbandono sotto il profilo del decoro urbano. Gli interventi sono sporadici, effettuati in modo disomogeneo e senza una visione complessiva. Non esiste un piano di manutenzione capillare e regolare che coinvolga l’intero territorio», tuona l'esponente di Fratelli d'Italia.

«È inaccettabile - prosegue Santocchio - che un'infrastruttura strategica come il cavalcavia nei pressi dell’ospedale, attraversato ogni giorno da centinaia di cittadini, si presenti in condizioni simili. Siamo di fronte a un problema che riguarda non solo il decoro, ma anche la sicurezza pubblica».

Secondo il coordinatore di Fratelli d’Italia, il disservizio non è casuale ma frutto di una gestione carente sotto diversi profili: «L’amministrazione comunale - aggiunge - opera senza una visione organica, e la mancanza di risorse economiche adeguate non fa che aggravare la situazione. Gli uffici competenti non sono messi nelle condizioni di pianificare interventi periodici e sistematici. Così, mentre si interviene in una zona per mettere una toppa, in molte altre si accumulano ritardi e degrado».



Infine, l’appello a chi governa la città: «È ora di smettere con la propaganda e passare ai fatti. Serve un piano strutturato, una mappatura completa delle aree verdi, un calendario certo di interventi e l’impegno concreto a restituire dignità e vivibilità alla città. I cittadini meritano attenzione costante, non solo annunci sui social».