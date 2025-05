Cava de' Tirreni, cambia la mobilità in città: nuovo dispositivo a Pregiato Il provvedimento avrà una durata sperimentale di 90 giorni

La sperimentazione di 90 giorni del senso unico (nord sud) di via Luigi Ferrara (Pregiato) sarà il primo degli interventi previsti dall’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) che è stato presentato al Comune di Cava de' Tirreni. Sono intervenuti il sindaco Vincenzo Servalli, il comandante della Polizia Locale, Stefano Cicalese e il maggiore Michele Lamberti; ha illustrato l’intero Piano il progettista Claudio Troisi.

“Per la fine di maggio - afferma il sindaco Vincenzo Servalli - sarà attivato il nuovo dispositivo di traffico a via Ferrara a Pregiato, per la durata sperimentale di 90 giorni. È una prova che vogliamo fare insieme ai residenti ai quali chiediamo la collaborazione e con i quali valuteremo l’impatto che avrà su quell’area, da sempre alle prese con la famosa strettoia che causa non solo grandi problemi di viabilità fino alla paralisi della circolazione, ma che genera anche liti sulla precedenza. Una situazione che va assolutamente risolta una volta per tutte, con il vantaggio da parte dei residenti che potranno avere disponibilità di nuovi posti auto e marciapiedi su quel tratto di strada”.

L’intero PGTU ha come obiettivo la sicurezza, soprattutto dei pedoni, l’implementazione della ciclabilità, nuovi schemi di circolazione dei veicoli, nuovo piano della sosta, la riorganizzazione degli accessi delle scuole, delle linee bus cittadine, della logistica delle merci.