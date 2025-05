Al via la rassegna letteraria "Libri a Marina di Vietri" L'evento in occasione del maggio dei libri

In occasione del Maggio dei Libri 2025, iniziativa promossa a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione per avvicinare i giovani alla lettura e diffondere la cultura del libro in tutta Italia, il Comune di Vietri sul Mare e la casa editrice Saggese Editori, in collaborazione con L’Ora, presentano la rassegna letteraria “Libri a Marina di Vietri”.

La rassegna, regolarmente registrata nel portale ufficiale del Maggio dei Libri, prenderà il via domenica 11 maggio 2025 presso la suggestiva Torre Bianchi di Marina di Vietri e si articolerà in sei appuntamenti che vedranno protagonisti autori locali e nazionali.

La cerimonia di apertura vedrà la partecipazione del Sindaco Giovanni De Simone, dell’Assessore Daniele Benincasa, del Consigliere Vittorio Mendozzi e di numerosi esponenti del consiglio comunale vietrese, a testimonianza del forte sostegno dell’amministrazione comunale alla promozione della cultura e del talento letterario del territorio.

Questo il calendario degli incontri:

• Domenica 11 maggio, ore 19:30 — si apre con "Arco...baleno" di Gianni Novella e Federica Costanzo (Saggese Editori), un intenso viaggio tra ricordi e speranze. La storia di due amici che, attraverso un racconto sincero e senza filtri, trasformano un’intervista improvvisata in un legame profondo e in un inno alla vita, anche nei suoi momenti più dolorosi.

• Mercoledì 14 maggio, ore 19:30 — sarà la volta de "Il dipinto negato" di Tina Cacciaglia (Coltura Edizioni), romanzo storico dedicato alla pittrice napoletana Annella De Massimo, la cui arte fu negata per secoli a causa dei pregiudizi di genere e delle violenze dell’epoca. Un racconto che porta alla luce il talento soffocato e la forza della creatività femminile.

• Sabato 17 maggio, ore 19:30 — si presenta "L’alfiere d’oriente" di Carmine Mari (Il Piroscafo Edizioni), un'avvincente saga ambientata nella Salerno medievale del 1084, tra intrighi politici, faide familiari e alleanze pericolose. Un romanzo che intreccia storia, amore e lotte di potere sullo sfondo della corte normanna.

• Giovedì 22 maggio, ore 18:00 — spazio al saggio "Il medico e il professore. Nicola Del Bello e Giuseppe Prezzolini, storia di un’amicizia" di Giuseppe Del Bello ed Ernesto Cianni, che ricostruisce, attraverso lettere e testimonianze, il legame tra due figure centrali della cultura e della medicina italiana nel pieno del Novecento.

• Domenica 25 maggio, ore 19:30 — appuntamento con "Nero Acciaio" di Davide Bottiglieri e Salvatore Parola (Les Flâneurs Edizioni), romanzo civile che racconta la lotta dei cittadini contro l’inquinamento e l’indifferenza delle istituzioni, attraverso le vite intrecciate di un giovane avvocato idealista e un operaio deciso a cambiare le cose dall’interno.

• Giovedì 29 maggio, ore 18:00 — chiusura con "È malacqua" di Annarita Caramico (Saggese Editori), un racconto al femminile che, tra Salerno e Torino, segue quattro generazioni di donne segnate da passioni e rinunce, in una saga familiare che intreccia amore, memoria e destini irrisolti.

La rassegna vedrà la partecipazione di tanti lettori e appassionati, confermando Vietri sul Mare come un vivace centro culturale della Costiera Amalfitana. Grazie alla sinergia tra istituzioni e editoria, questa iniziativa punta a valorizzare gli autori locali e a promuovere la lettura come strumento di crescita e confronto.

In occasione della manifestazione, è stata attivata anche una convenzione con la Pizzeria Vietri - L’Antica Bagnara, che accoglierà tutti i partecipanti e gli ospiti della rassegna, favorendo così anche un momento di convivialità e scoperta dei sapori locali.