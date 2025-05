Consorzio Valle dell’Irno, la Presidente Petta: "Benvenuto al nuovo direttore" "Con lei rafforziamo un modello di welfare inclusivo"

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno” ha ufficialmente incontrato la nuova Direzione Generale del Consorzio, nella persona della Dott.ssa Maria Grazia Sessa. Un incarico di rilievo, che consolida il percorso di crescita e di innovazione dell’Ambito Territoriale S6, da anni punto di riferimento per le politiche sociali a livello regionale.

Le dichiarazioni del sindaco

A darne notizia è Anna Petta, Sindaca del Comune di Baronissi e Presidente del Consorzio: “Con grande soddisfazione accogliamo la Dott.ssa Maria Grazia Sessa. Il Consorzio Sociale Valle dell’Irno si conferma oggi un modello organizzativo di eccellenza, capace di coniugare efficienza, efficacia e trasparenza. Abbiamo rivoluzionato il modo di intendere e fare assistenza, costruendo insieme un sistema di welfare realmente inclusivo, radicato nei bisogni delle persone e orientato alla piena esigibilità dei diritti. Questo traguardo è frutto di un lavoro collettivo, della sinergia istituzionale e della volontà condivisa di mettere al centro il benessere delle nostre comunità, in linea con i principi della Carta Sociale Europea”.

A queste parole si unisce il sentito intervento della nuova Direttrice Generale, Dott.ssa Maria Grazia Sessa, che ha dichiarato: “Esprimo la mia più profonda gratitudine ai Sindaci della Valle dell’Irno per la fiducia e per l’accoglienza che mi è stata riservata. Accolgo questo incarico con senso di responsabilità, consapevole della complessità e dell’importanza del sistema dei servizi sociali. In un contesto in continuo cambiamento, è fondamentale costruire risposte nuove, basate sulla dignità della persona, sull’ascolto, sulla prossimità e sull’innovazione. Lavorerò con spirito di squadra, garantendo massima disponibilità al dialogo e alla condivisione, per una gestione trasparente e partecipata, capace di coniugare qualità, sostenibilità e coerenza con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali. Il mio impegno sarà orientato a rafforzare il senso di appartenenza e la coesione tra i Comuni, per dare risposte concrete e tempestive ai bisogni delle persone, soprattutto quelle più fragili”.

A chiusura della giornata, è giunta anche la dichiarazione congiunta dei Sindaci dei Comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino e Siano, afferenti all’Azienda Consortile “Valle dell’Irno”: “La nomina della Dott.ssa Sessa rappresenta un momento significativo nel percorso di rafforzamento del nostro Consorzio. Abbiamo condiviso, come amministratori, la volontà di dotarci di una figura di comprovata esperienza e competenza, che possa guidare l’Ambito S6 con visione strategica, concretezza e spirito di servizio. La governance sociale è una sfida che richiede responsabilità e coesione. Siamo certi che questa nuova direzione saprà valorizzare le buone pratiche costruite negli anni e al contempo imprimere un nuovo slancio al nostro progetto di welfare territoriale, garantendo qualità, inclusione e diritti per tutti i cittadini della Valle dell’Irno”