Autismo e inserimento lavorativo: progetto Job Coach Al centro medico San Luca di Battipaglia

Venerdì 16 maggio 2025, a partire dalle ore 13:30, si terrà presso la Sala Marchesi dell’Hotel San Luca di Battipaglia l’evento formativo “Autismo ed Inserimento Lavorativo: Progetto Job Coach”, una giornata di approfondimento e aggiornamento rivolta a medici e operatori socio-sanitari coinvolti nella presa in carico di persone con disturbo dello spettro autistico (ASD). L’iniziativa è promossa dal Centro San Luca Medicina e Riabilitazione, diretto dalla dottoressa Elisa Vitolo, con la responsabilità scientifica della dottoressa Chiara Ferrari.

Il seminario



Il seminario è destinato a neuropsichiatri infantili, neurologi, pediatri, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, logopedisti, infermieri, fisioterapisti, neuropsicomotricisti, educatori professionali e terapisti occupazionali, e si pone l’obiettivo di offrire strumenti pratici e teorici per accompagnare la transizione delle persone con ASD verso l’autonomia lavorativa.

Dopo la registrazione dei partecipanti, alle ore 14:00 sarà dato il via ai lavori con i saluti istituzionali a cura del Dottor Massimo Sisinno e della Dottoressa Rossana Santimone. Seguiranno gli interventi scientifici:

• “Un progetto di inclusione al lavoro”, a cura della Dottoressa Margharet Abbate;

• “Inquadramento clinico, analisi del contesto e valutazione delle competenze”, a cura della Dottoressa Chiara Ferrari.

Dopo una pausa coffee break, i lavori riprenderanno con il focus su:

• “Analisi degli strumenti, pianificazione del trattamento, autonomia e qualità della vita come strategie di inserimento lavorativo”, ancora a cura della Dottoressa Chiara Ferrari.

A concludere la giornata, sarà nuovamente la Dottoressa Margharet Abbate, con una panoramica approfondita sul cuore dell’iniziativa: il Progetto Job Coach, un percorso integrato e personalizzato per l’inserimento lavorativo delle persone con ASD.

“Il passaggio all’età adulta per chi ha un disturbo dello spettro autistico rappresenta un momento delicato, ma anche ricco di possibilità – dichiara la dottoressa Elisa Vitolo. Con il Progetto Job Coach vogliamo promuovere un modello inclusivo che valorizzi la persona nella sua interezza, supportando famiglie, operatori e aziende nel costruire ponti tra formazione, autonomia e lavoro.”

L’evento si inserisce in una più ampia cornice di attività formative e cliniche che il Centro Medico San Luca porta avanti sul territorio, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con neurodivergenze e promuovere una cultura dell’inclusione.