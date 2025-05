Grande partecipazione al seminario "Autismo ed Inserimento Lavorativo" Applausi per la dottoressa Chiara Ferrari, protagonista della giornata formativa

Si è tenuto presso la Sala Marchesi dell’Hotel San Luca di Battipaglia, l’evento formativo “Autismo ed Inserimento Lavorativo: Progetto Job Coach”, promosso dall’ente provider ECM ViTer Formazione, che continua a distinguersi nell’organizzazione di appuntamenti scientifici rivolti ai professionisti della salute, dell’educazione e del sociale.

L’incontro ha visto una grande partecipazione di specialisti – neuropsichiatri, psicologi, educatori, terapisti, operatori sanitari e del terzo settore – configurandosi come un’importante occasione di aggiornamento e confronto sulle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disturbo dello spettro autistico (ASD).

L'intervento



Momento centrale della giornata è stato l’intervento della dottoressa Chiara Ferrari, psicoterapeuta, analista del comportamento e responsabile scientifica dell’evento, che ha evidenziato l’importanza del lavoro come elemento cardine del progetto di vita per le persone con autismo. «Il lavoro non è solo un obiettivo occupazionale, ma uno strumento di crescita personale, di relazione e di affermazione identitaria. Permette di costruire competenze trasversali fondamentali: dall’organizzazione alla capacità di interazione, fino alla percezione del proprio valore.

Se una persona si sente competente nel lavoro, si sentirà più efficace anche nella sua vita quotidiana, migliorando la propria qualità della vita su più livelli».

La dottoressa Ferrari ha inoltre sottolineato il valore della motivazione individuale e dell’approccio multidisciplinare: «È essenziale che attorno alla persona si attivi una rete composta da servizi sanitari, enti sociali, terzo settore e aziende, per identificare non solo il lavoro più adatto, ma anche ciò che la persona desidera davvero fare. La motivazione è un potente motore.».



Il programma ha visto anche il contributo della dottoressa Margaret Abbate, che ha aperto e concluso i lavori offrendo una cornice concreta del progetto Job Coach: «È un’iniziativa pensata per avvicinare le persone autistiche al mondo del lavoro attraverso un supporto personalizzato. Il focus del progetto è duplice: da un lato, costruire competenze sociali e professionali nei ragazzi del Polo Autismo; dall’altro, sensibilizzare le aziende. Il cuore del progetto è la figura del job coach, un professionista qualificato che facilita l’inserimento della persona nell’ambiente lavorativo. A livello clinico, il progetto si inserisce in un percorso più ampio di presa in carico globale e mira al miglioramento della qualità della vita».

A margine dell’evento è intervenuta anche la dottoressa Elisa Vitolo, direttore del Centro di Medicina e Riabilitazione San Luca di Battipaglia, che ha dichiarato: «Non è un caso il titolo dell’evento ma è voluto. Job Coach nasce proprio per costruire percorsi strutturati, capaci di coniugare allenamento delle competenze e accompagnamento personalizzato, in un’ottica di reale inclusione sociale e lavorativa. Come Gruppo Vitolo crediamo fortemente nel progetto ed abbiamo attivato protocolli con diverse aziende appartenenti al gruppo ed esterni per inserire i nostri ragazzi nel mondo del lavoro e guidarli nei primi anni lavorativi».

L’iniziativa si è conclusa tra l’entusiasmo e l’interesse dei partecipanti, che hanno espresso grande apprezzamento per l’approccio scientifico, umano e operativo della giornata. ViTer Formazione conferma così il proprio impegno nella promozione di eventi formativi orientati all’inclusione e al miglioramento della qualità della vita per le persone con disabilità.