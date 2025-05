Scafati, Eliodoro Nappi eletto membro del Forum dei Giovani "E' l’inizio di un lungo percorso che durerà tre anni"

Eliodoro Nappi, coordinatore del Dipartimento Giovani di Noi Moderati Salerno e membro del Forum dei Giovani di Scafati, è stato recentemente eletto, ottenendo così l’opportunità di rappresentare i giovani dell’Agro Nocerino nel Forum.

"Ho scelto di prendermi qualche giorno prima di ringraziare i tanti ragazzi e le tante ragazze che hanno deciso di sostenermi in questa nuova avventura. Non sono mancati disagi, come le lunghe attese, e questo dà ancor più valore al ruolo che mi è stato conferito.

Questo è l’inizio di un lungo percorso che durerà tre anni. Insieme agli altri membri eletti, sarò portavoce dei giovani che credono ancora in Scafati e mi impegnerò per dare voce a quei progetti che possono davvero cambiare la quotidianità", ha dichiarato Nappi.

"Ringrazio anche il coordinatore cittadino Amedeo Auriemma, che con la sua perseveranza crede fortemente nel gruppo giovani che si sta formando, con l’obiettivo non solo di essere un esempio per Scafati, ma per tutta la provincia di Salerno. Mi preme inoltre ringraziare l’onorevole Pino Bicchielli per la fiducia che ripone in noi giovani, per il sostegno, la presenza costante e gli insegnamenti che quotidianamente ci trasmette", ha concluso il coordinatore provinciale del Dipartimento Giovani di Noi Moderati Salerno.