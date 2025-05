Sarno: battaglia contro la cementificazione del territorio L'appello di Fratelli d'Italia

"Durante il consiglio comunale tenutosi lo scorso 15 maggio, la minoranza ha scelto con coerenza e responsabilità di opporsi alla proposta di realizzare nuove opere in cemento nel territorio comunale di Sarno. Un’opposizione fondata su un’attenta analisi degli atti e delle modalità con cui è stata avanzata questa iniziativa, che rischia di compromettere la sicurezza e l’equilibrio ambientale della città.

La proposta



Il problema non è costruire nuovi cementifici o nuove strutture in cemento, bensì garantire una manutenzione costante, puntuale e seria delle infrastrutture esistenti - spiega Enrico Sirica, consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Sarno -. Le vasche di contenimento e i canali sono elementi fondamentali per la gestione del rischio idraulico, soprattutto alla luce delle recenti alluvioni che hanno colpito duramente il nostro territorio. Ignorare la manutenzione di queste opere significa mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini".



Sirica sottolinea come la sicurezza di Sarno non possa essere affidata a interventi spot, episodici e dettati da logiche emergenziali, spesso accompagnati da nuove colate di cemento che aggravano lo squilibrio ambientale e consumano risorse pubbliche senza una reale strategia di prevenzione.



"La nostra città ha bisogno di un progetto serio e sostenibile, che metta al centro la tutela dell’ambiente e il rispetto delle risorse pubbliche. Serve una visione di lungo periodo, una programmazione basata su cura, prevenzione e responsabilità. Solo così potremo garantire la sicurezza di Sarno, evitando che tragedie come quelle passate si ripetano", continua Sirica



Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia non nasconde la sua preoccupazione per le scelte dell’attuale amministrazione comunale: "Noi, come opposizione seria e responsabile, continueremo a vigilare con attenzione su ogni passo che l’amministrazione compirà. Denunceremo ogni mancanza di visione e ogni azione che, invece di tutelare il territorio, lo comprometta ulteriormente. La nostra posizione è chiara: la cementificazione indiscriminata non è la risposta ai problemi di Sarno".



Ma Sirica guarda anche oltre l’attuale fase politica, lanciando un messaggio di speranza e impegno: "Ci prepariamo con determinazione a governare la città, offrendo una guida capace di coniugare sviluppo, sicurezza e rispetto del territorio. Sarno merita un’amministrazione che sappia pianificare con attenzione, valorizzare le risorse e mettere al primo posto la sicurezza e il benessere dei cittadini".



Un appello forte, che non lascia spazio a fraintendimenti: il futuro di Sarno non può passare attraverso nuove colate di cemento, ma deve basarsi su una manutenzione strutturata, efficace e rispettosa dell’ambiente. È questa la strada per costruire una città più sicura, più viva e più sostenibile.