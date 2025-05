Ascea piange la morte del piccolo Francesco Pio: aveva nove anni Il sindaco: "Ci ha lasciati troppo presto, ma il suo sorriso resta impresso nei cuori di tutti noi"

Dolore ad Ascea per la morte del piccolo Francesco Pio, un bambino di nove anni morto in seguito ad una grave malattia. Il sindaco Pietro D'Angiolillo ha voluto salutarlo sulla pagina social del Comune e sctringersi al dolore dei familiari.

Il messaggio

"Ciao, Francesco Pio. Francesco Pio ci ha lasciati troppo presto, ma il suo sorriso resta impresso nei cuori di tutti noi. Anche nei momenti più difficili, ha saputo insegnarci il coraggio, la dolcezza e la bellezza della vita vissuta con il cuore aperto.



La sua presenza, così luminosa e autentica, ha lasciato un’impronta profonda nella nostra comunità. Francesco Pio non sarà mai dimenticato: continuerà a vivere nei ricordi, negli sguardi e nei gesti di chi lo ha conosciuto, amato e ammirato. Il Comune di Ascea si stringe con affetto a Iole, Oreste e Leonardo, certi che l’amore per Francesco Pio continuerà a tenerlo vivo nei cuori di tutti noi.

Grazie, piccolo grande Francesco, per tutto quello che ci hai insegnato".