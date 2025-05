Successo per la Festa dello Sport 2025 a Sarno "Una giornata di entusiasmo, energia e partecipazione"

Una giornata di entusiasmo, energia e partecipazione ha animato, ieri mattina, il centro cittadino di Sarno in occasione della seconda edizione della Festa dello Sport 2025, organizzata dal Comune e dedicata alla promozione dell’attività fisica, della salute e dei valori educativi dello sport.

L'iniziativa

Centinaia di cittadini, famiglie e giovani atleti hanno preso parte all’iniziativa che ha trasformato Piazza 5 Maggio e Via Matteotti in una vera e propria palestra a cielo aperto. Protagonisti assoluti della manifestazione sono stati i bambini e i ragazzi, coinvolti in esibizioni, dimostrazioni e prove pratiche di numerose discipline: dal calcio al basket, dalla pallavolo al karate, dalla lotta libera alla ginnastica ritmica, fino alla danza coreografica e alla boxe.

La giornata è stata arricchita dalla presenza di grandi atleti sarnesi che hanno portato in alto il nome della città in ambito nazionale e internazionale. Samuele Esposito, Angelo Crescenzo, Mariangela Correale, Fabrizia Pepe, Serena Imbriaco e Dalila Ingenito hanno accolto con entusiasmo l’abbraccio della comunità, trasformando ogni incontro in un’occasione di ispirazione e vicinanza per i più giovani. L’iniziativa, fortemente voluta dal Comune di Sarno, ha visto il coinvolgimento diretto del Sindaco Francesco Squillante e dell’intera Amministrazione, impegnati nella promozione dello sport come strumento di crescita, inclusione e coesione sociale.

«Lo sport è un linguaggio universale capace di unire persone di ogni età, trasmettendo valori fondamentali come il rispetto, la solidarietà e l’amicizia», ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante. «Un grazie sincero va a tutte le associazioni sportive del territorio e a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, animata soprattutto dalla gioia e dall’entusiasmo dei bambini e dei ragazzi. Continueremo a sostenere iniziative che promuovano la pratica sportiva come strumento di inclusione e crescita sociale.»

L’evento, reso possibile anche grazie alla partnership con Decathlon e alla partecipazione di numerose associazioni sportive, ha sottolineato il ruolo fondamentale dello sport come mezzo di inclusione e aggregazione.

Durante la manifestazione, particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione grazie all’intervento del Dott. Cristian Crescenzo, che ha approfondito il tema delle visite medico-sportive agonistiche. Spesso trascurate o eseguite con metodi non conformi e certificazioni non valide, queste visite sono invece cruciali per garantire la sicurezza degli atleti. È quindi fondamentale rivolgersi a strutture e ambulatori medici riconosciuti, adeguatamente organizzati e attrezzati.