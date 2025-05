Italia Viva apre il confronto nei territori della provincia di Salerno Sessa avvia da Vallo della Lucania la campagna di ascolto

È partita da Vallo della Lucania la campagna di ascolto territoriale di Italia Viva nella provincia di Salerno. Sabato 17 maggio si è svolta la prima riunione territoriale del partito, con l’obiettivo di raccogliere le istanze delle aree interne e costruire una presenza strutturata e capillare sul territorio fondata sulla programmazione dal basso dell’iniziativa politica.

Il messaggio



«Abbiamo scelto di iniziare dal sud della provincia - ha dichiarato Anna Rosa Sessa, presidente provinciale di Italia Viva - perché crediamo fortemente che le aree interne meritino ascolto, attenzione e rappresentanza politica concreta. La nostra volontà è quella di costruire una rete territoriale solida, partendo dal basso, dai bisogni reali delle comunità locali».



L’incontro, aperto alla partecipazione degli iscritti dell’area, tra cui un nutrito gruppo di amministratori comunali, ha visto l’intervento del consigliere provinciale delegato ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Cosimo Naponiello, che ha sottolineato: “Italia Viva mette la propria filiera istituzionale al servizio dei cittadini dei Comuni marginali, affiancando nel Cilento un gruppo di amministratori locali competenti ed appassionati, affinché l’azione pubblica sia condotta incisivamente, senza discriminazioni”.



«Nelle prossime settimane - ha aggiunto la Sessa - continueremo il nostro tour in altri punti della provincia, con lo stesso spirito di ascolto e condivisione. Italia Viva vuole essere una forza politica presente e attiva, che dialoga con i cittadini e costruisce soluzioni insieme a loro».



Conclusioni affidate all’onorevole Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in consiglio regionale e guida autorevole del partito: “Continua l’opera di radicamento territoriale, con innesti di grande qualità come Nicola Botti, Tony Santangelo e Giangaetano Petrillo. Ed altre adesioni importanti arriveranno. Registro un fermento crescente, segnale di un lavoro intenso ma efficace. Il nostro è un partito libero, ancorato a valori profondi ed idee definite: con autonomia e serietà punta a promuovere una classe dirigente all’altezza delle sfide poste dalla modernità, in grado di plasmare e garantire alle comunità cilentane il futuro prospero che meritano”.



La campagna di incontri proseguirà con tappe in diversi comuni, in vista della strutturazione definitiva dei coordinamenti locali e del rafforzamento dell’identità del partito a livello provinciale.