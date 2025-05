Erogatori di acqua potabile installati nelle scuole comunali di Agropoli Sono 19 gli strumenti a disposizione del personale docente e degli alunni: "Scelta di sostenibilità"

Sono stati inaugurati gli erogatori di acqua potabile installati dal Comune di Agropoli all’interno delle scuole comunali. Prima tappa presso la Scuola Primaria “Landolfi” in Piazza della Repubblica e a seguire all’I. C. “Vairo” in via Moro e all’I. C. “Agropoli-S. Marco” in via Verga. Erano presenti il sindaco Roberto Mutalipassi, il vicesindaco e assessore all’Ambiente Rosa Lampasona, il presidente del Consiglio comunale Franco Di Biasi, l’assessore al Mare, Demanio, Porto e Patrimonio Giuseppe Di Filippo, i consiglieri comunali Francesco Crispino, Bruno Bufano, Giuseppe Cammarota oltre ai dirigenti scolastici, docenti ed alunni.

"L’obiettivo della collocazione di tali erogatori è quello di ridurre in maniera drastica il consumo di bottigliette di plastica che vengono utilizzate con cadenza quotidiana da studenti e studentesse, oltre che dal personale scolastico durante il corso dell’anno. Gli erogatori, allacciati alla rete idrica, installati e collaudati, entreranno in funzione fin da subito offrendo acqua filtrata, fresca e a temperatura ambiente", spiegano dal Comune. Sono stati installati in totale 19 erogatori nei seguenti plessi scolastici: Primaria “G. Landolfi”, Infanzia ex suore, Primaria Moio, Infanzia “Mozzillo”, Primaria e Infanzia “Cannetiello”, Primaria e Infanzia via Verga, Primaria e Infanzia “ P.G. Selvi”, Primaria e Infanzia “Mattine”, I.C. “Vairo”.

«E’ un’operazione importante – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi - ai fini dell’ambiente e della sostenibilità in quanto mira ad eliminare un quantitativo notevole di plastica che viene consumato nelle scuole. Basti pensare a quanti siano gli alunni frequentanti e quindi a quanti di questi consumino acqua in bottigliette di plastica ogni giorno per comprendere il quantitativo di plastica che sarà eliminato. Con gli erogatori l’acqua sarà sempre disponibile gratuitamente, con la possibilità di scegliere se fresca o a temperatura ambiente. E’ un anche un modo per rendere consapevoli sulla corretta e oculata gestione dell’acqua come risorsa limitata e preziosa».

«Si concretizza un proposito che porterà benefici all’ambiente ma anche ai consumatori finali. Diamo la possibilità ad alunni e personale scolastico di usufruire in qualsiasi momento di acqua potabile filtrata e controllata, invitandoli così a ridurre in maniera consistente i contenitori in plastica. E’ stato stimato che in un anno si può arrivare ad eliminare da 300.000 a 550.000 bottigliette di plastica considerando tutti gli Istituti interessati. Ringrazio l’ing. Agostino Sica che ha curato dal punto di vista pratico la questione che sono certa avrà dei riscontri molto positivi ed il funzionario dell’Area Pubblica Istruzione Valeriano Giffoni. Si tratta di una ulteriore azione che si aggiunge alle altre messe in pratica e che ci hanno consentito per due anni consecutivi di ottenere il riconoscimento di Comune plastic free» è il commento del vicesindaco e assessore Rosa Lampasona.