«Nessun allarme salmonella sulle produzioni agricole di Eboli» Il chiarimento del sindaco Mario Conte

«Nessun allarme salmonella». A chiarirlo in una nota è stato il Comune di Eboli che ha voluto far chiarezza su questa vicenda. «L’unico caso accertato di contaminazione, subito isolato e con i prodotti ritirati dal mercato, risale a novembre dello scorso anno. Da quel momento sono scattati una serie di controlli, effettuati anche dal Consorzio di Bonifica Destra Sele, sui canali di irrigazione. A tal proposito il Presidente del Consorzio Vito Busillo ha comunicato a questo ente che le condotte di irrigazione sono perfettamente in regola, ermetiche e impermeabili a qualsiasi contaminazione», si legge nella nota diffusa dal Comune di Eboli guidato dal sindaco Mario Conte.

«Al fine di scongiurare qualsiasi pericolo, allarme sociale e possibili ricadute economiche negative sulle produzioni di eccellenza della Piana del Sele, sono stati ordinati e si stanno effettuando, in collaborazione tra il Dipartimento Asl di Prevenzione diretto dalla dottoressa Annamaria Nobile e la Polizia Municipale, ulteriori controlli che si aggiungono a quelli di routine svolti periodicamente.

Si precisa inoltre che le produzioni agricole del territorio vengono sottoposte quotidianamente a rigorosi controlli di qualità anche da parte delle stesse aziende che esportano i propri prodotti in tutto il mondo prima che essi giungano sulle tavole dei consumatori.

Pertanto è da ritenersi ingiustificato e privo di fondamento qualsiasi “allarme Salmonella” riconducibile alle produzioni agricole del territorio», conclude il Comune di Eboli.