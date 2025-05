Pellezzano: quinta edizione dei "Racconti d’Estate" La rassegna culturale patrocinata dal Comune di Pellezzano e dalla Provincia di Salerno

Sarà un’edizione inedita, dal sapore particolare, ricca di sorprese e di grandi ospiti. E’ stata presentata così, stamattina, presso la sala “Marcello Torre” di Palazzo Sant’Agostino (sede della Provincia di Salerno), la quinta edizione dei “Racconti d’Estate”, la rassegna culturale targata DLivemdia, patrocinata dal Comune di Pellezzano, dalla Provincia di Salerno e da Scabec.

I dettagli

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, al quale hanno partecipato il Sindaco di Pellezzano nonché Consigliere Provinciale con delega alla Cultura Francesco Morra, il direttore di DLivemedia Roberto Vargiu e Stefania Maffeo, moderatrice e presentatrice degli incontri dei “Racconti d’Estate”, sono stati svelati gli ospiti che dal 4 giugno al 19 luglio prossimi animeranno gli incontri che si terranno presso i Giardini Pubblici di Piazza Municipio a Pellezzano, che faranno da palcoscenico a questa parata di stelle del mondo del cinema, della televisione e dell’arte in generale.

Cinque gli appuntamenti in programma più uno “special” previsto per il mese di settembre, i cui dettagli però verranno svelati nel corso dell’ultimo incontro del 19 luglio. Di seguito il calendario con gli attesi ospiti:

04 giugno Massimo Ugolini, conduttore e giornalista TV;

15 giugno Giammarco Tognazzi, attore e regista;

20 giugno Marco Rossetti, attore;

28 giugno Luca Ward, attore e doppiatore;

19 luglio Stefano Fresi, attore’

“E’ per me motivo di orgoglio – dichiara il Sindaco di Pellezzano Morra – ospitare sul nostro territorio, anche quest’anno, questa rassegna culturale che consente alla comunità che mi pregio di rappresentare di allargare i propri confini per far conoscere sempre più le peculiarità della nostra terra. Siamo partiti a fari spenti nel periodo del Covid, nell’estate 2021, con tanti sacrifici e restrizioni, ma nel corso degli anni successivi, grazie agli organizzatori e agli sponsor che hanno creduto in questa iniziativa, questa kermesse si è sempre più consolidata nel panorama nazionale quale imperdibile appuntamento dotato di notevole valenza culturale in grado di attrarre ospiti famosi, che senza dubbio hanno conferito lustro alla nostra amata Pellezzano”.

Presenti alla conferenza stampa anche Carlotta De Iulis, manager dell’impresa Cartesar di Pellezzano e Cono Federico, direttore generale della Banca Montepruno, entrambi main sponsor di una kermesse in grado di attrarre ogni anno personaggi famosi del mondo dello spettacolo, contribuendo ad arricchire il panorama culturale ed artistico attraverso la promozione di un marketing territoriale con Pellezzano assoluto protagonista.