Bomba d'acqua sulla Valle dell'Irno: sottopasso allagato a Mercato San Severino Sul posto gli operatori della Protezione civile

Una bomba d'acqua si è abbattuta in mattinata sulla Valle dell'Irno, provocando allagamenti e disagi in diversi comuni. La situazione più critica ha interessato Mercato San Severino: in via Faraldo, al confine con Fisciano, si è allagato il sottopasso ferroviario, rendendo necessaria la chiusura. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Protezione civile comunale che hanno provveduto ad aprire i tombini per agevolare il deflusso dell'acqua.

Disagi anche a Baronissi dove la rete fognaria non è riuscita a contenere l'enorme quantità di pioggia caduta in pochi minuti: strade allagate anche in centro, con disagi per pedoni e automobilisti.