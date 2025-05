Sarno: intitolazione dell’Istituto "Sarno Episcopio" ad Antonio Esposito Il commissario Capo della Polizia di Stato ucciso dalle Brigate Rosse a Genova il 21 giugno 1978

Si è svolta questa mattina, nella Città di Sarno, la cerimonia di intitolazione dell’Istituto Comprensivo Statale “Sarno Episcopio” ad Antonio Esposito, Commissario Capo della Polizia di Stato ucciso dalle Brigate Rosse a Genova il 21 giugno 1978.

Erano presenti alla cerimonia, oltre al Questore Giancarlo Conticchio e ai figli e familiari del Commissario, il Sindaco di Sarno Francesco Squillante, i rappresentanti dell’autorità giudiziaria, le massime autorità civili, militari e religiose della provincia.

Le autorità sono state accolte e salutate da due ali di alunni festanti con bandierine tricolori.

La storia

Antonio Esposito era un Commissario Capo della Polizia di Stato con una lunga esperienza nella lotta al terrorismo. Nato a Sarno il 30 novembre 1942, figlio di un brigadiere dei vigili urbani. Prima di Genova aveva lavorato a Torino ad importanti inchieste contro le Brigate Rosse, diventando per questo un obiettivo dell’organizzazione terroristica.

Il 21 giugno 1978 fu assassinato in un agguato mentre si trovava a bordo dell’autobus numero 15, diretto al commissariato di Nervi dove lavorava. Poco prima aveva salutato la moglie, anche lei una collega poliziotta. Insignito della medaglia d’oro al valor civile “alla memoria” il 16 febbraio 1979. Il 29 marzo 2010 gli viene concessa l’onorificenza di “vittima del terrorismo”.

Ogni anno, il 21 giugno, Genova gli rende i dovuti onori con cerimonie in via Pisa, il luogo dell’agguato.

Il Questore Conticchio, nel suo intervento, ha ricordato la figura di Esposito, uomo delle Istituzioni e servitore dello Stato, che aveva fatto della legalità, del senso del dovere e della difesa della democrazia i principi fondanti della sua vita professionale e personale.

Ha ringraziato la Città di Sarno, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale tutta, per l’omaggio tributato al suo concittadino a testimonianza del servizio reso a difesa dei valori umani e per aver agito con giustizia e rettitudine in un periodo storico caratterizzato dalla violenza delle organizzazioni estremiste. Rivolgendosi, poi, al Dirigente scolastico e agli alunni dell’Istituto Comprensivo ha evidenziato come l’intitolare la scuola a una figura come il Commissario Esposito non è soltanto un atto commemorativo. Significa trasmettere alle giovani generazioni un esempio di integrità morale, di coraggio civile, di fedeltà allo Stato e ai valori della Costituzione. In un luogo di formazione, dove si costruisce il futuro del Paese, il nome di Antonio Esposito ricorderà quotidianamente che ogni cittadino ha un ruolo nel difendere la convivenza civile, il rispetto reciproco e la giustizia.

Anche il sindaco, nel suo intervento, ha sottolineato come l’intitolazione della scuola al Commissario Antonio Esposito non rappresenti soltanto un atto simbolico di memoria, ma un impegno tangibile a custodire e tramandare il valore del suo esempio. Rivolgendosi agli studenti ha evidenziato, inoltre, l’importanza di riconoscere figure che, come Antonio Esposito, attraverso il loro operato, continuano a insegnare anche oltre la loro presenza.

Il sindaco ha poi voluto rivolgere un sentito ringraziamento al Questore e a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, che ogni giorno, con dedizione e coraggio, continuano a servire il Paese e a operare instancabilmente per il bene comune, portando avanti i valori che hanno animato la vita e l’impegno del Commissario Esposito.