Capaccio, Aliberti: "Complimenti a Gaetano Paolino per la schiacciante vittoria" "Quando si fa campagna elettorale sui temi e non sulla violenza del linguaggio si vince"

Relativamente ai risultati amministrativi che hanno visto al voto il Comune di Capaccio-Paestum e la vittoria con il 56,7% di Gaetano Paolino, il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti ha chiarito:

Le dichiarazioni

“L’affermazione schiacciante del Sindaco Gaetano Paolino è la dimostrazione che quando si fa campagna elettorale sui temi e non sulla violenza del linguaggio, si vince. A lui e ai consiglieri che erano nella sua coalizione civica pur avendo un passato vicino agli ideali liberali e garantisti di Forza Italia, vanno i miei complimenti. Credo che anche il valore della moderazione di cui sono stati portatori abbia contribuito alla vittoria. I cittadini vogliono ascoltare i programmi e le cose da fare per la Città e non certamente le questioni che riguardano la giustizia che dovrebbero, invece, essere competenza delle sedi opportune. In bocca al lupo e buon lavoro a tutti per il bene di Capaccio-Paestum”.