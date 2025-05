Regionali, Pentangelo si sfila: "Grazie a tutti ma continuo a fare il sindaco" Le parole del primo cittadino sulla sua possibile discesa in campo

"Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutti coloro che mi hanno proposto la candidatura per le prossime elezioni regionali. Ho già manifestato ai proponenti il mio apprezzamento per la loro fiducia, ma desidero anche ribadire la mia intenzione di completare il mio mandato come sindaco di Corbara".

Lo afferma in una nota il primo cittadino di Corbara, Pietro Pentangelo in merito ad una sua possibile candidatura alle prossime elezioni Regionali della Campania. "Inoltre - ha aggiunto il sindaco Pentangelo - continuerò a svolgere il mio ruolo di portavoce della conferenza dei sindaci dell’Agro, un incarico che i miei cari colleghi mi hanno rinnovato nel corso degli anni. Con l’aiuto di Dio, spero di onorare questi ruoli fino alla fine, con un profondo senso di riconoscenza".