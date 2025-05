Omicidio Vassallo: sindaco Pollica: "Continuiamo a chiedere di sapere la verità" "La magistratura deve continuare con il suo impegno"

"Ci troviamo di fronte a una circostanza molto preoccupante per la quale la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistenti piu' le motivazioni per la misura cautelare. C'e' un procedimento in corso; a breve credo ci sia l'udienza preliminare nella quale la magistratura si trovera' a dover decidere se rinviare a giudizio agli attuali indagati e, a quel punto, capiremo se e quanto sono solide le motivazioni della procura di Salerno. Noi speriamo che questo ci porti, soprattutto, ad avere una certezza, quella almeno giudiziaria".

A dirlo, a margine di un appuntamento alla Provincia di Salerno, e' il sindaco di Pollica Acciaroli, Stefano Pisani, parlando del delitto di Angelo Vassallo, sindaco 'pescatore', dopo gli ultimi sviluppi dell'inchiesta. "Abbiamo, in questi 15 anni, chiesto sempre e comunque una certezza nel conoscere il nome e la motivazione di coloro che hanno tolto la vita ad Angelo, non altro", ricorda il primo cittadino, sottolineando che "non abbiamo bisogno di avere delle verita' che non stanno in piedi".

"Noi siamo felici del lavoro che la magistratura sta facendo", precisa Pisani, rammentando "una cosa importante" e, cioe', che "dopo 15 anni la magistratura sta continuando ad indagare, come se fosse il primo giorno". "Questo - rileva - ci da' molta tranquillita', ma dall'altro punto di vista ci dice pure che ci devono essere solidi elementi per poter poi condannare. La cosa peggiore del non trovare il colpevole della morte di Angelo, per quanto mi riguarda, e' quella di arrivare a processo e, in quel momento, vedere svanire la possibilita' di conoscere la verita' giudiziaria, perche' non suffragata da prove cosi' solide.

So anche che il tempo che e' trascorso e' davvero tanto, per cui dobbiamo chiedere ancora alla magistratura di continuare con il suo impegno". "Noi come cittadini continuiamo a farlo. Cosi' come continuiamo anche nei nostri momenti di ricordo della memoria di Angelo e lo facciamo tutti i giorni, continuando a lavorare per il territorio", conclude Pisani.