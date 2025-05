Cava: successo per la 7° edizione del concorso scolastico Una torre per la pace "Gli studenti hanno dato voce a un forte desiderio di costruire un mondo più giusto e consapevole"

Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo la ?????? ???????????????? ?????? C?????????????? ???????????????????? “?????? ?????????? ?????? ???? ????????”, promosso dall’Ente Sbandieratori Cavensi ed in particolare dal suo Comitato permanente Festival delle Torri e coorganizzato insieme all’Amministrazione Comunale di Cava de’ Tirreni, con il prezioso supporto dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, dell’Assessorato al Patrimonio e Ambiente e dell’Assessorato alle Politiche Giovanili e Sociali.

L’evento ha rappresentato, ancora una volta, un prezioso momento di riflessione e creatività per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.

Dal 17 al 25 maggio, la Sala delle Arcate del Complesso San Giovanni ha ospitato un’esposizione ricca di significato, composta da elaborati grafici, scritti creativi, manufatti, canzoni, murales e video informativi, realizzati dagli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. I lavori hanno affrontato, con sguardo giovane e profondo, temi fondamentali come la pace, la solidarietà, l’inclusione, l’uguaglianza e lo sviluppo sostenibile, ispirandosi in particolare agli obiettivi dell’???????????? ????????.

In questa edizione, l’attenzione si è concentrata su tre obiettivi specifici: il diritto a un’istruzione di qualità equa e inclusiva, la riduzione delle disuguaglianze sociali, economiche e culturali, e la promozione di società pacifiche e istituzioni solide, capaci di garantire giustizia e partecipazione a tutti. A questi si è affiancato un messaggio trasversale che ha attraversato molte delle opere: il valore dell’unicità di ogni individuo, con la propria storia, capacità e identità, come fondamento per costruire comunità più inclusive, rispettose e consapevoli.



Attraverso i loro progetti, gli studenti hanno dato voce a un forte desiderio di costruire un mondo più giusto e consapevole. Ogni elaborato è stato il frutto di un percorso didattico condiviso tra insegnanti e alunni, volto non solo a stimolare la creatività, ma anche a promuovere una cultura della pace e del rispetto reciproco.



Particolarmente significativa è stata la cerimonia di premiazione tenutasi il 22 maggio presso il Palazzo di Città, alla presenza delle autorità cittadine, dei dirigenti scolastici, dei docenti e delle famiglie. Durante l’evento sono stati valorizzati i lavori più meritevoli, ma ogni partecipazione è stata riconosciuta come testimonianza concreta dell’impegno educativo che anima le scuole cavesi.



“Una Torre per la Pace” si è confermato un progetto culturale e pedagogico di alto valore, capace di coinvolgere attivamente le giovani generazioni, stimolandole a diventare cittadini consapevoli, costruttori di dialogo e ponti di comprensione.



Il concorso si è inserito anche quest’anno nel ???????????????? ?????????? ???????????????? ?????????????????????? ????????, contribuendo con il suo messaggio positivo e partecipato al più ampio impegno nazionale per promuovere gli obiettivi dell’Agenda 2030.



Un’edizione ricca di emozioni, idee e speranza, che ha lasciato un segno profondo nella comunità e che continua, anno dopo anno, a educare alla bellezza del confronto e alla forza della gentilezza