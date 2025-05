Ospedale Fucito: "Finalmente bandito il concorso per il Primario di Urologia" La soddisfazione dei sindacati

"La FP CGIL Salerno accoglie con favore la pubblicazione da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore dell’U.O.C. di Urologia e Litotrissia del P.O. G. Fucito di Mercato San Severino", a dirlo il segretario della Fp Cgil Antonio Capezzuto.

I dettagli



"Questa decisione rappresenta un passo importante per la tutela di una specialità assistenziale fondamentale per l’ospedale della Valle dell’Irno. La FP CGIL Salerno ha lavorato con determinazione in questi mesi affinché venisse bandito il concorso per il primario, consapevole della necessità di garantire continuità e qualità nell’offerta sanitaria del reparto.



Tuttavia, restiamo vigili e continueremo a presidiare la situazione, poiché permangono forti preoccupazioni per la carenza di personale medico nel reparto di Urologia. Come già denunciato in più occasioni negli ultimi mesi, il pensionamento di diversi dirigenti medici ha messo a rischio la stabilità del reparto, con il concreto pericolo di una contrazione dell’offerta sanitaria o, nel peggiore dei casi, della chiusura.

Per questo motivo, ribadiamo con forza la necessità di procedere con l’assunzione di nuovi medici, affinché il reparto possa operare in condizioni adeguate e continuare a garantire un servizio di eccellenza ai cittadini della Valle dell’Irno.



Nel frattempo, esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento a tutto il personale che, con sacrificio e dedizione, ha garantito in questi mesi la continuità delle attività del reparto, nonostante le difficoltà.

La FP CGIL Salerno continuerà a monitorare la situazione e a sollecitare interventi concreti per la salvaguardia dell’Urologia del P.O. G. Fucito, nella convinzione che la sanità pubblica debba essere difesa e potenziata per rispondere alle esigenze della comunità", conclude Capezzuto.